Il bomber del Soriano guida la graduatoria dei marcatori a quota 7 centri. Al secondo posto l'attaccante della Vigor Lamezia. In quattro sul terzo gradino del podio

Domenica scorsa si è giocata la quinta giornata del massimo campionato regionale di calcio. Un quinto turno che lascia alle statistiche tre vittorie in casa, tre pareggi e due successi in trasferta. Sono stati messi a segno 19 gol (3 i rigori): 10 dalle squadre che hanno giocato tra le mura amiche e 9 dalle formazioni ospiti. Dall'inizio del campionato il contatore totale delle reti si è portato a quota 87, con 11 calci di rigore trasformati.

Fioretti resta al comando della classifica marcatori. Il bomber del Soriano segna anche nel 2 a 1 dei suoi contro la Palmese: un calcio di rigore che gli consente di portarsi a quota 7 reti in 5 giornate. Una media gol invidiabile per l'attaccante rossoblù. Al secondo posto della graduatoria riservata ai goleador c'è Angelo Catania: l'attaccante della Vigor Lamezia segna il 2 a 1 dei biancoverdi contro la ReggioRavagnese e si porta a quota 5 gol in campionato.

La classifica dei marcatori

7 reti: Fioretti (Soriano, 3 rig)

5 reti: Catania (Vigor Lamezia)

3 reti: Tossi (Bocale), Lavecchia (Palmese), Petrone 1 rig. (Praiatortora), Beceiro (ReggioRavagnese)

2 reti: Galletta G. (Brancaleone), Condemi 2 rig., Tapparello (Cittanova), Quintero (Gioiosa Jonica), Maesano (Isola Capo Rizzuto), Bilotta (Morrone), Lopez (Paolana), Puoli (PraiaTortora), Mazzotta 2 rig., Mosciaro (Rende), Bertucci (Scalea), Abayan 2 rig., Iania, Monteiro (Sambiase), Mateucci 2 rig. (Stilomonasterace)

1 rete: Isabella (Bocale), Carbone, Montero (Brancaleone), Giofrè, Ricciardi, Zarich (Cittanova), Cecere, Panetta (Gioiosa Jonica), Nicoletti (Morrone), Novo (Palmese), Buttera, Politano, Santangelo (Paolana), Lavilla (ReggioRavagnese), Bouvet, Riconosciuto, Zicarelli (Rende), Colombatti, Crucitti, Frasson (Sambiase), Barbarossa, Bertucci, Fokà, Osso (Scalea), Acosta, Alvarez (Soriano), Papaleo R. (Stilomonasterace), Bernardi, Curcio 1 rig., Foderaro (Vigor Lamezia)

Autogol: Pansera (Morrone, pro ReggioRavagnese)