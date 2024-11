La nuova stagione, ancora alle porte, oltre a rivelare con il tempo le proprie gerarchie è anche alla ricerca del nuovo re dei bomber del massimo campionato regionale. Iniziata, infatti, la corsa alla "scarpa d'oro" dell'Eccellenza 2024-25, una corsa abbastanza folta e intensa dal momento che i nomi in lizza sono tanti e tutti di qualità.

Ancora a secco Simone Fioretti, l'attuale centravanti del Soriano che ha vinto le ultime due edizioni della classifica marcatori (cosa mai avvenuta prima nella storia della trentennale Serie A regionale).

La classifica marcatori

Dopo tre giornate dunque è prestissimo per fornire un'idea dettagliata di coloro i quali si contenderanno il titolo di giocatore più prolifico, ma è comunque opportuno fare un parziale resoconto. Attualmente sono sette i giocatori in vetta alla classifica, con due reti a testa, dopo tre turni.

Uno è l'attaccante del Castrovillari, Habachi, con entrambe le esultanze effettuate domenica scorsa nel derby contro la Paolana regalando, con una doppietta, la vittoria alla sua squadra. A pari merito c'è il gioiellino (classe 2006) della Gioiese Hamza Meskar. L'italo-marocchino, infatti, è in condizione ed è reduce da due reti consecutive, entrambi decisivi contro Cittanova e San Luca, che sono valse due vittorie alla Gioiese. Si presentano in grande stile Romero e Baldeh. Il primo, anche in gol domenica con la Palmese, si pone come punto fisso del club neroverde mentre l'attaccante gambiano sta lanciando la Reggioravagnese in vetta. A quota due reti anche un altro tesserato della formazione di mister Misiti, ma stavolta si tratta di un veterano e riconosciuto in Giulio Puntoriere. Chiudono a quota due centri Spanò della Vigor Lamezia e Carrozza della Rossanese (doppietta all'esordio).

A quota un'esultanza c'è un folto gruppo composto da: Aguero, Murdaca, Maesano, Nicolau, Romano, Carbone, Gonzalez, Ientile, Khoris, Marino, Rechichi, della Rocca, Maitini, Petrone, Cavoret, Federico, Fofana, Palermo, Staropoli, Lavilla, Sapone, Tsampourakis, Santangelo, Stefano, Cordova, De Leon, Gomez, Alassani, Bongiorno, Coppola, Pisani, Riconosciuto, Sarmiento, Macias, Salvador, Steger, Lucia, Rodriguez.