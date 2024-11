Anche la 17esima giornata del campionato di Eccellenza è andata in archivio. Per gli amanti delle statistiche, il secondo turno del massimo torneo regionale ha lasciato in eredita 22 reti realizzate. In totale, dall'inizio della competizione, sono 311 i gol fatti (3 a tavolino). Giornata nel segno delle vittorie casalinghe: 7 sono infatti i successi delle squadre che hanno giocato tra le mura amiche, una sola vittoria in trasferta (la Gioiese sul campo della Reggiomediterranea).

In totale finora sono state giocate 240 partite e la media gol si attesta a quota 2,28 gol a gara. Di seguito la classifica completa dei marcatori del campionato di Eccellenza.

La classifica dei marcatori

11 reti: Russo (Isola Capo Rizzuto, 4),

8 reti: Salvador (Reggiomediterranea),

7 reti: Cataldi (Isola Capo Rizzuto), Nicoletti (Morrone),

6 reti: Condemi (Gioiese), Colosimo 2 rig. (Promosport), Le Piane 1 rig. (Rende), Caruso S. (Scalea, 1)

5 reti: Catania (Gioiese), Ientile (Gioiosa Jonica), Leto (Isola Capo Rizzuto), Azzinnaro 1 rig. (Paolana), Baclet 2 rig. (Promosport), Gallini, Merante (Sersale)

4 reti: Montero (Brancaleone, 2), Roversi (Gallico Catona, 1), Spanò (Gioiese), D’Andrea (Isola Capo Rizzuto), Mandarano 2 rig. (Paolana), Angotti 2 rig. (Promosport), Puntoriere (Reggiomediterranea), Scarpelli (Rende), Sanna (Scalea), Cannitello (Soriano), Mateucci 1 rig. (Stilomonasterace),

3 reti: Dantraccoli (Brancaleone), Takyi (Gallico Catona, 2 con la Reggiomediterranea), Curcio 1 rig., Lazzarini, Pesce 2 rig. (Gioiese), D’Amico (Isola Capo Rizzuto), Tuoto (Morrone), Mercurio (Promosport), Fioretti, Franzò (Reggiomediterranea), Llama (Scalea), Nesticò 1 rig. (Sersale), Greco 1 rig. (Soriano), Papaleo G. (Stilomonasterace)

2 reti: Scognamiglio (Acri), Sapone (Bocale), Borrello, Carbone (Brancaleone), Calivà, Sofrà, (Gallico Catona), Staropoli (Gioiese), Criniti, Del Gaudio, Tromba (Gioiosa Jonica), Dolce (Isola Capo Rizzuto), Raimondo (Morrone), De Luca (Paolana), Scozzafava (Promosport), Costantino, Tersinio (Reggiomediterranea), Riconosciuto, Sidoti (Rende), Cassaro 1 rig., Perri (Scalea), Tassoni (Sersale), Chiarello 2 rig., Macrì, Tormann (Soriano), Aiello, Figliomeni (Stilomonasterace)

1 rete: De Vita, Groccia, Rosi, Sheriff, Zollo (Acri), Candito, Di Biagio, Scoppetta (Bocale), Galletta G., Nucera, Spitale 1 rig., Trimboli (Brancaleone), Artuso, Bonadio 1 rig., Calarco, Lavrendi, Marcianò, Scopelliti 1 rig., Taverniti (Gallico Catona), Guerrisi, Saccà (Gioiese), Arena, Ingredda 1 rig., Marulla, Panetta, Raso (Gioiosa Jonica), Caterisano, Giordano, Liviera Zugiani, Periti, Zicchinello (Isola Capo Rizzuto), Aiello, Amendola, Barbieri N., Canonaco, Cardamone, Misuri (Morrone), Bernardi, Mollo, Ramacciotti (Paolana), Casella, De Martino, Kone, Mannarino, Rekik, Umbaca 1 rig., Trentinella, Villella (Promosport), Barnofsky, Meskar, Nasuti, Trepat, Verduci 1 rig. (Reggiomediterranea), Alassani, Chiodo, Corbo, Della Rocca, Mazzotta 1 rig., Tommasi (Rende), Caruso G., Chemi, Gaudio (Scalea), Cristaudo, Scalise, Verso (Sersale), Guerrisi 1 rig., Espinosa, Maroudas, Martinez, Mercatante, Miceli (Soriano), Papaleo R., Riitano, Rocca, Sorgiovanni (Stilomonasterace)

Autoreti

Tassoni (Sersale) pro Acri

Scarpelli (Rende) pro Scalea

Barbieri N. (Morrone) pro Sersale

Note: Cordova, Puntoriere, Salvador (Reggiomediterranea) gol realizzati ma non convalidati per 3-0 a tavolino pro Reggiomediterranea contro il Città di Acri (prima giornata)