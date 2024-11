Dopo 6 giornate il campionato di Eccellenza ha un bomber da solo al comando della classifica marcatori, si tratta di Alfredo Trombino, attaccante classe 1997 in forza alla Morrone. Il calciatore dei cosentini ha finora segnato 8 gol, timbrato il cartellino in tutte le gare finora disputate tranne che nel match perso dalla Morrone 1-0 contro il Locri. Dati importanti per una squadra che, anche grazie al suo attaccante, possiede la migliore fase offensiva del torneo con 17 reti all'attivo.

Dietro a Trombino c'è, a quota 7, la coppia formata da Franco del CotroneiCaccuri e Lancioni della Reggiomediterranea. Per il giocatore crotonese un gol messo a segno nel 3-1 dei suoi contro lo Scalea, mentre Lancioni è rimasto a secco nella sesta giornata, a regalare i 3 punti ai reggini c'ha pensato il compagno di squadra Semenzin che con il gol vittoria al Gioiosa Jonica sale nella classifica dei marcatori a quota 2.

Grazie alle 20 reti realizzate nella sesta giornata, il contatore totale dei gol si porta a quota 117, con 9 rigori e 2 autogol e una media gol di 2,44.

La classifica dei marcatori (6ª giornata)

8 reti: Trombino (Morrone, 1)

5 reti: Franco (Cotronei Caccuri, 2), Lancioni (Reggiomediterranea),

4 reti: Padin (Reggiomediterranea), Nesticò 2 rig. (Sersale)

3 reti: Espanet (Bovalinese), Zampaglione (Boca N.Melito, 1), Prete (Morrone), Mercuri (Scalea),

2 reti: Bianchini (Boca Nuova Melito), Cataldi, Piperissa (Cotronei Caccuri), Sabatino (Gallico Catona), Manzano (Gioiosa Jonica), Carella, Dodaro (Locri), Barbieri (Morrone), Angotti (Paolana), Gonzalez, Semenzin (Reggiomediterranea), Cristaudo, Dezai 1 rig., Silvano 1 rig. (Sersale), Pesce (Soriano), Mateucci (Stilomonasterace)

1 rete: Bertini, Crispino, Mazzei, Petrone (Acri), Campolo (Boca Nuova Melito), Manganaro, Verteramo (Bovalinese), Arabia, Barillari, Guerrini, Ierardi 1 rig. (Cotronei Caccuri), Infusino, Lancia 1 rig. (Gallico Catona), Panetta 1 rig., Raso (Gioiosa Jonica), Covelli (Isola Capo Rizzuto), Catania, Larosa, Leto, Martinez, Paviglianiti, Romeo (Locri), Bilotta, Cardamone, Nicoletti, Raimondo (Morrone), Vitale (Paolana), Ramacciotti, Sarica (Reggiomediterranea), Criniti, Khanfri, Malerba, Minici (Roccella), Bruzzese, Caruso (Scalea), Comito, Pascuzzi (Sersale), Alessio Macrì, Chiarello (Soriano), Gliozzi, Nesci 1 rig., Vita (Stilomonasterace)

Autoreti

Frijio (Isola Capo Rizzuto) pro Sersale

Basile (Cotronei Caccuri) pro Soriano