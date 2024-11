Il Gruppo Sportivo Dilettantistico Isola Capo Rizzuto ha annunciato ufficialmente la nomina di Enrico Comito come nuovo presidente della società. Comito, originario di Rocca di Neto, è un professionista stimato e apprezzato in tutta la provincia di Crotone. La sua nomina - si legge in un comunicato della società giallorossa - è il risultato della scelta ponderata di un gruppo di imprenditori locali, che hanno individuato in lui la figura ideale per guidare la squadra verso nuovi successi.

Con l'annuncio di Comito come presidente, la società ha espresso «un sincero ringraziamento al Comune di Isola Capo Rizzuto, in particolare al sindaco Maria Grazia Vittimberga e all'assessore allo Sport Gaetano Muto. La loro costante vicinanza e il loro impegno sono stati fondamentali in questo periodo cruciale per le sorti della squadra».

Nel comunicato del club crotonese si legge in conclusione che «a breve verrà annunciato l'intero organigramma societario, ma le porte rimangono aperte a tutti gli imprenditori interessati ad avvicinarsi alla squadra e a contribuire al prestigio della storia giallorossa, che rappresenta la terza matricola sportiva più longeva dell'intera regione Calabria».