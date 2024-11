L'escalation di contagi al Covid sembra essere inarrestabile in tutta la Calabria. Nel bollettino regionale di oggi i casi registrati nelle ultime 24 ore si sono attestati a 793, con circa 4.000 tamponi effettuati.

Il virus ha colpito il mondo del calcio dilettantistico già nelle scorse settimane, portando al rinvio per ben due volte del match di Eccellenza fra Scalea e Gallico Catona. Contagi si sono registrati anche nella rosa della Reggiomediterranea, costringendo gli amaranto a far slittare di una settimana il match di ritorno della semifinale di Coppa Italia dilettanti contro il Locri e, in campionato, a recuperare lo scorso 29 dicembre, la partita della 12esima giornata con il Soriano, inizialmente programmata per il 5 dicembre.

Adesso il Covid si è abbattuto anche sul Sersale e non solo. I giallorossi attraverso la loro pagina Facebook si sono limitati a pubblicare il numero totale dei casi, che si attesta a quota 7. Un dato che complica, e di molto, la ripartenza del campionato per i catanzaresi, impegnati il prossimo 5 gennaio nel turno infrasettimanale contro il Soriano. In attesa di conferme ufficicali, pare che altri casi di contagio si siano registrati anche nei gruppi squadra di Stilomonasterace, CotroneiCaccuri, Boca Nuova Melito e Gallico Catona.

Un incremento spaventoso che mette a forte rischio lo svolgimento regolare del turno infrasettimanale in programma il prossimo 5 gennaio e, di conseguenza, il normale prosieguo del campionato. Non è infatti da escludere che la ripartenza dei tornei dilettantistici possa subire uno slittamento di qualche settimana.

Nelle prossime ore potrebbero esserci delle comunicazioni ufficiali da parte del Comitato Regionale della Lega calcio.