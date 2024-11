Si giocheranno oggi le partite valevoli per la 13esima giornata del campionato di Eccellenza. Impegno lontano dal "Macri" per la capolista Locri; la squadra allenata da Renato Mancini farà visita allo Stilomonasterace dell'ex allenatore Alessandro Caridi. Match che sulla carta vede gli ospiti favoriti, ma i padroni di casa sono chiamati a ritrovare la giusta forma e soprattutto punti, considerando il fatto che nelle ultime 5 giornate hanno collezionato 3 sconfitte e 2 pareggi.

All'inseguimento del Locri c'è la Morrone, squadra rivelazione del torneo e con l'età media molto bassa, che ospiterà oggi pomeriggio l'Isola Capo Rizzuto reduce dal successo interno contro il Roccella. I cotronesi allenati da Andrea Parentela hanno la necessità di conquistare punti salvezza per avvicinare quanto meno la zona play out, tentando poi nel girone di ritorno, anche grazie al mercato di riparazione, di ottenere la salvezza. Un traguardo importante per una piazza blasonata come quella giallorossa. Dopo lo stop imposto da alcuni casi di Covid, registrati nel gruppo squadra, ritorna in campo la Reggiomediterranea, impegnata al Tarsitano di Paola contro una delle delusioni (al momento) del torneo. La Paolana allenata da Danilo Fanello era infatti partita con ben altri obiettivi e con una rosa, affidata inizialmente ad Alessandro Pellicori, di assoluto spessore. Nell'ultima settimana alcuni elementi hanno lasciato la società tirrenica, che dovrà fare a meno anche dell'esperto portiere Francesco Ramunno fermo ai box per infortunio. Un (quasi) ridimensionamento che a questo punto cambia le carte in tavola per una squadra che comunque occupa la zona play off.

Nelle zone alte della graduatoria c'è anche il Sersale, impegnato oggi nell'ostica partita sul campo dell'Acri, squadra quest'ultima dall'andamento altalenante che allo stato attuale ha costruito la sua classifica tra le mura amiche. Sul terreno del "Pasquale Castrovillari" i rossoneri hanno infatti conquistato 11 dei 14 punti finora ottenuti in 12 giornate, con 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Il Sersale in settimana ha potenziato una rosa già importante con l'arrivo dell'attaccante Russo (dalla Promosport) e del centrocampista Curcio (dalla Paolana). Acri - Sersale sarà dunque una di quelle partite aperte ad ogni risultato. Interessante sarà anche la sfida fra il Soriano e lo Scalea, con i vibonesi chiamati a rifarsi dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Acri. La squadra allenata da Marasco è comunque protagonista finora di una stagione forse anche al di sopra di ogni più rosea aspettativa: i 18 punti in classifica - con una gara da recuperare - rappresentano un bottino importante per una realtà che si è affacciata solo negli ultimi anni nel maggiore campionato di calcio regionale.

Derby salvezza al "Ninetto Muscolo" tra Roccella e Boca Melito, squadre che ocupano rispettivamente la penultima e l'ultima posizione: chi perde vede infatti quasi irreversibilmente compromettersi la possibilità di una rimonta. Il pari non serve a nessuna delle due. Una vittoria servirebbe anche al Cotronei Caccuri, impegnato a Bovalino, per cancellare il pesantissimo 8-0 interno subito per mano del Locri nella scorsa giornata. Sfida equilibrata e aperta ad ogni risultato è quella che vedrà di fronte Gallico Catona e Gioiosa Jonica: l'ennesimo derby reggino fra due formazione che finora stanno ben figurando.

Il programma della giornata

Bovalinese - Cotronei Caccuri

Città di Acri - Sersale

Gallico Catona - Gioiosa Jonica

Morrone - Isola Capo Rizzuto

Paolana - Reggiomediterranea

Roccella - Boca Melito

Soriano - Scalea

Stilomonasterace - Locri

