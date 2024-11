La capolista ospita al Macrì i tirrenici, unica formazione ad aver finora battuto la squadra allenata da Renato Mancini. Scontri con in palio punti play off per Sersale, Acri, Soriano e Gioiosa Jonica

Il carrozzone del massimo campionato di calcio regionale tornerà in campo oggi pomeriggio al1 14.30 per disputare la 17esima giornata (la seconda del girone di ritorno).

Il big match si giocherà a Locri, dove i padroni di casa ospiteranno la Paolana. Una partita che mette di fronte due squadra che alla vigilia del torneo erano tra le favorite al salto di categoria. Se da un lato i reggini stanno rispettando i pronostici, facendo al primo posto, il vuoto in classifica, dall'altro la formazione della città tirrenica ha deluso le aspettative soprattutto nella parte iniziale del campionato, ritrovandosi ad oggi al terzo posto con un distacco di 13 lunghezze dalla capolista. La Paolana ha però tuttora un primato, i cosentini sono infatti l'unica squadra ad aver finora battuto il Locri: all'andata finì 1-0 per i biancazzurri.

La Morrone - seconda della classe - cercherà di mantenere il ritmo, anche se dovrà giocare in trasferta su un campo ostico come quello del Gioiosa Jonica, squadra che da neopromossa sta facendo bene, ritrovandosi al momento ad un passo dalla zona play off. I cosentini hanno dalla loro l'entusiasmo ma soprattutto bomber Alfredo Trombino, autore di 19 reti in 15 gare. Partita delicata per la Reggiomediterranea che al "Longhi Bovetto" ospiterà l'Isola Capo Rizzuto, team rivoluzionato dalla cura di mister Parentela.

Sersale e Città di Acri saranno entrambe impegnate in casa. I catanzaresi ospiteranno il fanalino di coda Roccella, reduce dall'ennesima rivoluzione in panchina: via Tarozzi, ritorna Galati. I rossoneri cosentini, dovranno fare a meno di molti elementi, alcuni risultati positivi al Covid, altri invece infortunati. Al "Pasquale Castrovillari" di Acri arriverà il Gallico Catona. Scontro che mette in palio punti play off sarà anche quello di Monasterace tra i padroni di casa dello Stilomonasterace e gli ospiti del Soriano. Nella parte bassa della classifica spicca invece la gara fra Scalea e Bovalinese, con i tirrenici che hanno anche partita da recuperare, ma che non possono permettersi passi falsi. Boca Nuova Melito - Cotronei Caccuri è invece la più classica partita tra formazioni che hanno deluso: penultima posizione per i reggini (11 punti), quartultima per i cotronesi (17 punti). La classifica in questo caso parla da sola.

La giornata

Boca Nuova Melito-Cotronei Caccuri

Città di Acri-Gallico Catona

Gioiosa Jonica-Morrone

Locri-Paolana

Reggiomediterranea-Isola Capo Rizzuto

Scalea-Bovalinese

Sersale-Roccella

Stilomonasterace-Soriano

La classifica