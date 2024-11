La capolista vince in casa del Soriano negli ultimi istanti del match. Vincono anche Reggiomediterranea e Paolana. Tre punti d'oro per Acri e Stilomomasterace

Si sono concluse da poco le partite del campionato di Eccellenza valevoli per la prima giornata del girone di ritorno. Il Locri riesce a conquistare 3 punti importanti battendo in rimonta un ottimo Soriano: i reggini prima vanno sotto con il gol del vibonese Cannitello, poi pareggiano al 87' con Leto e al 90' segnano il definitivo 1-2 con Carella.

Al secondo posto della classifica si conferma la Morrone. I cosentini battono 5-1 lo Scalea, con il solito Trombino autore dell'ennesima tripletta. Per l'attaccante della Morrone sono 19 le reti messe a segno in 15 gare. Paolana e Reggiomediterranea tengono il passo ed entrambe vincono per 1-0. I tirrenici grazie al calcio di rigore trasformato da Angotti contro il Sersale, mentre i reggini espugnano il campo della Bovalinese approfittando di un'autorete di Mallamo.

In zona play off fa capolino l'Acri. I rossoneri calano il tris al "Baffa" di Cotronei contro i padroni di casa del Cotronei Caccuri: apre le marcature Santamaria (quarto gol stagionale), poi in sfrobiciata Crispino segna la rete che aggiorna il tabellino sullo 0-2 e Petrone di testa realizza il terzo gol acrese. Tre punti di platino per il Gioiosa Jonica che affonda, quasi definitivamente, il Roccella. Vittorie importanti in ottica salvezza anche per l'Isola Capo Rizzuto (2-0 al Boca Melito) e pel lo Stilomonasterace (2-1 in casa del Gallico Catona)

Di seguito i risultati e la classifica aggiornata.

Risultati finali 16esimo turno

Bovalinese -Reggiomediterranea 0-1

CotroneiCaccuri-Città di Acri 0-3

Gallico Catona-Stilomonasterace 1-2

Isola Capo Rizzuto-Boca Nuova Melito 2-0

Morrone-Scalea 5-1

Paolana-Sersale 1-0

Roccella-Gioiosa Jonica 0-1

Soriano-Locri 1-2

Prossimo turno (30 gennaio)

Boca Nuova Melito-Cotronei Caccuri

Città di Acri-Gallico Catona

Gioiosa Jonica-Morrone

Locri-Paolana

Reggiomediterranea-Isola Capo Rizzuto

Scalea-Bovalinese

Sersale-Roccella

Stilomonasterace-Soriano

La classifica