Il capitano della squadra tirrenica parla della prossima sfida in casa dei reggini, in programma domenica 5 gennaio, e non nasconde di sognare il salto di categoria al termine del campionato: «Una favola che chiuderebbe un cerchio»

Il 2024 sarà ricordato come un anno storico per la Digiesse Praiatortora, una squadra che ha saputo regalare emozioni ai propri tifosi. Sotto la guida di mister Alberto Aita, i biancazzurri hanno chiuso l’anno con il botto, conquistando la Coppa Italia Dilettanti grazie a una vittoria per 1-0 sul San Luca nella finale disputata il 22 dicembre a Lamezia Terme. Attualmente, il Praiatortora si trova al comando della classifica del campionato di Eccellenza con 30 punti raccolti in 14 giornate.

Il capitano Angelo Petrone, autentica bandiera della squadra tirrenica, ha raccontato ai microfoni di LaC News24 le sue emozioni per i traguardi raggiunti e gli obiettivi futuri. «A livello personale, il 2024 è stato un anno incredibile – ha dichiarato Petrone –.Mai avrei pensato di poter alzare un trofeo che a Praia non avevamo mai vinto. Un’emozione grandissima per me che sono un praiese doc. Non dimenticherò mai quel giorno». Nel corso del 2024, il numero 10 del Praiatortora ha anche celebrato un traguardo personale straordinario: «Ho tagliato il traguardo dei 100 goal con la stessa maglia, quindi davvero difficile fare meglio».

Guardando al futuro, Petrone ha espresso il sogno di portare il Praiatortora in Serie D, un obiettivo che definisce una «favola che chiuderebbe un cerchio». Il capitano biancazzurro ha poi aggiunto: «L’obiettivo che mi sono posto per il 2025 è quello di dare sempre il 100% in ogni gara e cercare di essere un esempio per tutti i bambini della nostra scuola calcio».

Il 2025 si apre con una sfida di grande importanza per i biancazzurri: il prossimo 5 gennaio il Praiatortora affronterà in trasferta la Reggioravagnese, attualmente terza in classifica a soli tre punti di distanza. Si tratta dell’ultima gara del girone d’andata, ma soprattutto di un appuntamento cruciale che potrebbe definire meglio il percorso della squadra in campionato. «Stiamo lavorando duramente in questi giorni, – ha affermato Petrone –. Siamo un grande gruppo unito e compatto grazie anche al lavoro encomiabile della società che non ci fa mancare mai nulla. Non vediamo l’ora di scendere in campo. Loro sono una grossissima squadra, ma ce la giocheremo senza paura».