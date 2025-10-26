La capolista fermata sullo 0-0 casalingo dallo Stilomonasterace. Balzo in avanti del delfini giallorossi che battono 3-1 il Brancaleone. Vittorie scaccia crisi per Rossanese e DB Rossoblù. Ecco la classifica
Anche la settima giornata del campionato di Eccellenza è andata in archivio. Come ogni domenica vi proponiamo sul nostro network i risultati finali e la classifica aggiornata.
Il prossimo turno del massimo campionato regionale di calcio è in programma per domenica 2 novembre, con fischio d’inizio fissato alle ore 14.30.
I risultati
Bocale-Cittanova 2-1
Castrovillari-Virtus Rosarno 0-4
DBR Luzzi-Reggioravagnese 1-0
Dgs Praiatortora-Stilomonasterace 0-0
Gioiese-Rossanese 1-3
Palmese-Paolana 2-0
Soriano Fabrizia-Isola CR 0-2
Trebisacce-Brancaleone 3-1
La classifica
Praiatortora 16
Trebisacce 15
Paolana 13
Reggioravagnese 13
Virtus Rosarno 13
Isola CR 11
Rossanese 11
Bocale 11
Stilomonasterace 10
DB Rossoblù Luzzi 9
Palmese 9
Brancaleone 8
Gioiese 6
Soriano Fabrizia 4
Cittanova 3
Castrovillari (-8) -6
Il prossimo turno
Brancaleone-Castrovillari
Cittanova-Dgs Praiatortora
Isola CR-Palmese
Paolana-Gioiese
Reggioravagnese-Soriano Fabrizia
Rossanese-Trebisacce
Stilomonasterace-DB Rossoblù Luzzi
Virtus Rosarno-Bocale