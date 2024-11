La Paolana nelle prossime ore avrà un nuovo allenatore. La società tirrenica ha infatti deciso di esonerare Riccardo Petrucci, tecnico arrivato sulla panchina biancazzurra lo scorso mese d'agosto. Il tecnico cosentino lascia la guida della squadra tirrenica dopo un avvio di stagione certamente non positivo ma condizionato, probabilmente, dal ritardo di costruzione della rosa, composta da molti elementi giovani.

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia Dilettanti, già nella fase a gironi, la Paolana di Petrucci ha raccolto solo un punto in tre giornate di campionato. Nell'ultimo turno, comunque, i biancazzurri si sono resi protagonisti di una buona prova in casa del Praiatortora, chiudendo il match sul 3-3. Per il dopo Petrucci sono due gli allenatori candidati alla guida della Paolana: Vittorio Perrotta, che sembra essere in pole, e Eugenio Micieli. Nelle prossime ore la società scioglierà il nodo.

Il comunicato della Paolana

La società ufficializza l’esonero dell’allenatore della prima squadra, Riccardo Petrucci. A lui vanno i ringraziamenti per il lavoro fin qui svolto e gli auguri per il prosieguo della sua carriera. Nelle prossime ore sarà comunicato il nome del nuovo allenatore.