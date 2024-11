Vittorio Perrotta è ufficialmente il nuovo allenatore della Paolana. Prende il posto di Riccardo Petrucci, esonerato ieri dalla società del presidente Franco Marcone. Trovano dunque conferma le indiscrezioni di ieri, che vedevano Perrotta in pole per la guida della formazione tirrenica. Il nuovo tecnico dei biancazzurri subentra a Petrucci che con la Paolana ha raccolto solo un punto in tre giornate di campionato.

Il comunicato del club

Siamo lieti di annunciare il ritorno, sulla panchina biancazzaurra, di mister Vittorio Perrotta, che già ieri ha avuto modo di interloquire e confrontarsi con il nostro Presidente Franco Marcone, che ha deciso di puntare sull’esperienza, sulla dinamicità e sulle potenzialità dell’allenatore paolano, che, già oggi pomeriggio, dirigerà il primo allenamento con la squadra. A mister Vittorio Perrotta auguriamo buon lavoro.