La Vigor Lamezia è la candidata numero uno a recitare il ruolo di squadra da battere nel campionato di Eccellenza. Dopo 17 giornate i lametini sono in vetta con 38 punti e un vantaggio di 4 lunghezze sulle inseguitrici. La squadra biancoverde nello scorso fine settimana ha consolidato la sua posizione con un successo convincente per 3-0 in casa della Rossanese, una delle formazioni più competitive del torneo.

La carica dell’allenatore

L'allenatore, Rosario Salerno, esprime fiducia nel percorso della sua squadra, sottolineando l'importanza della determinazione messa in campo dai suoi giocatori. «Contro la Rossanese abbiamo dimostrato di poter ottenere risultati ovunque», ha dichiarato Salerno nel corso di un'intervista ai microfoni del network LaC.

Il tecnico della Vigor rimane comunque cauto nonostante il primo posto in classifica, evidenziando la necessità di affrontare ogni partita con la massima attenzione. Oltre a essere in vetta, i lametini hanno attualmente incassato gol solo una volta nelle ultime sei uscite e possono vantare la miglior difesa del torneo con otto reti concesse. Ma con 13 turni ancora da disputate l’allenatore biancoverde raffredda gli animi: «Non dobbiamo sottovalutare nessuna partita, soprattutto contro le squadre che lottano per la salvezza».

E per mantenersi in cima alla classifica «dobbiamo cercare di vincere tutte le partite. Poi se ci riusciamo – aggiunge il tecnico –, siamo stati molto bravi. Se no, vuol dire che arriviamo agli sconti diretti con punti di margine e potercela giocare comunque fino alla fine».