Nonostante il buon punto casalingo conquistato domenica scorsa contro lo Stilomonasterace, l'avvio di campionato dell'Isola Capo Rizzuto non è stato certamente dei migliori. La squadra crotonese, dopo cinque giornate di Eccellenza, occupa l'ultimo posto in classifica in condominio con la Paolana. Solo 2 punti per i giallorossi, frutto di due pareggi e tre sconfitte con 2 gol fatti (peggiore attacco del torneo) e 6 subiti. Nel tentativo di dare una scossa all'ambiente, la società giallorossa ha deciso di esonerare l'allenatore Antonio Germano e il direttore sportivo Alessandro De Rose.

La nota del club

«La società GSD Isola Capo Rizzuto comunica che nella giornata odierna ha sollevato dall’incarico il tecnico Antonio Germano e il direttore sportivo Alessandro De Rose, una decisione presa a malincuore ma necessaria per dare una scossa alla squadra e dare una svolta al campionato.

Si ringraziano Germano e De Rose per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata in questi tre mesi insieme, cogliamo l’occasione per augurare loro le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera calcistica».