Nella giornata che non è stata ancora completata a causa del virus, 3 punti importanti per i Cosentini (2-0 allo Stilomonasterace) e per i Vibonesi (1-0 al Sersale)

Si sono giocate oggi pomeriggio solo due delle partite di recupero della 15esima giornata del campionato di Eccellenza, programmate originariamente per lo scorso 5 gennaio e slittate per Covid.

Ancora a causa del virus, però, c'è da registrate il rinvio di 3 gare che erano state riprogrammate oggi. Niente da fare per Bovalinese-Boca Melito e Morrone-Reggiomediterranea, recuperi del 15esimo turno. Per la 12esima giornata, invece, ancora un rinvio tra Scalea e Gallico Catona. Al "Longobucco" di Scalea i reggini non si sono presentati, molto probabilmente a causa di contagi da Covid nel gruppo squadra: si attende dunque una comunicazione ufficiale.

Regolarmente in campo al "Pasquale Castrovillari" l'Acri contro i reggini dello Stilomonasterace: match che ha visto il successo dei rossoneri per 2-0, con le reti di Santamaria e Petrone (rigore). A Vibo Marina brinda invece il Soriano: 1-0 al Sersale grazie al gol di Mercatante.

I recuperi della 15esima giornata

Acri-Stilomonasterace 2-0

Bovalinese-Boca Nuova Melito rinviata per Covid

Gallico Catona-Locri (19 gennaio)

Morrone-Reggiomediterranea rinviata per Covid

Soriano-Sersale 1-0

Scalea-Gallico (15 gennaio - 12esima giornata) la formazione ospite non si è presentata

Classifica