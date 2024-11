La capolista vince 2-1 in casa dello Stilomonasterace e approfitta anche del contemporaneo pareggio della Morrone, seconda in classifica. In trasferta cadono la Reggiomediterranea a Paola e il Sersale ad Acri

Si sono concluse le partite valevoli per la 13esima giornata del campionato di Eccellenza. Un turno che ha visto il Locri vincere ancora (12esimo successo stagionale) e allungare sulla Morrone che contemporaneamente pareggia tra le mura amiche, in rimonta, contro l'Isola Capo Rizzuto. Crolla la Reggiomediterranea, che dopo essere passata in vantaggio in casa della Paolana perde per 4-1.

Vince in rimonta anche l'Acri. Al "Pasquale Castrovillari" il Sersale si porta in vantaggio per primo con il gol di bomber Russo, arrivato in giallorosso durante l'ultima settimana, pareggio acrese nel secondo tempo con Granata e gol vittoria di Santamaria. Dopo l'eliminazione dalla Coppa, il momento negativo del Soriano continua anche in campionato: a Vibo Marina lo Scalea vince 3-2.

In coda alla classifica da segnalare la prima vittoria in campionato del Boca Melito: la squadra allenata da Pippo Laface fa le cose in grande e vince 4-0 in trasferta lo scontro diretto contro il Roccella.

I risultati della 13esima giornata

Bovalinese - Cotronei Caccuri 1-1

Città di Acri - Sersale 2-1

Gallico Catona - Gioiosa Jonica 1-0

Morrone - Isola Capo Rizzuto 2-2

Paolana - Reggiomediterranea 4-1

Roccella - Boca Melito 0-4

Soriano - Scalea 2-3

Stilomonasterace - Locri 1-2

Prossimo turno (14esimo)

Boca Melito - Morrone

Gioiosa Jonica - Soriano

Isola Capo Rizzuto - Bovalinese

Locri - Acri

Reggiomediterranea - Roccella

Scalea - Paolana

Sersale - Gallico Catona

Stilomonasterace - Cotronei Caccuri

La classifica