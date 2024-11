Ha incantato tutti con giocate sopraffine. Ha dispensato una marea di palloni per i compagni. Ha illuminato il gioco della Promosport. Non è una novità, sia chiaro, ma veder giocare Davide Scozzafava è sempre un bello spettacolo. Per la serie: 39 anni e non sentirli, il centrocampista della squadra lametina continua a offrire prestazioni di spessore e non a caso questa settimana viene premiato con la prima posizione nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Esperienza e qualità sono dalla parte di Davide Scozzafava, sicuramente un valore aggiunto in campo, proprio come lo è Saverio Staropoli, giovane centrocampista della Gioiese capolista, al 2° posto nella classifica di rendimento della giornata numero 9. Da inizio stagione sta impressionando per regolarità e continuità. A completare il podio di giornata c’è la new entry Scognamiglio, migliore in campo nella vittoria esterna dell’Acri in casa del Sersale.

A punti questa settimana vanno anche Mercuri della Promosport e Sanna dello Scalea. Il primo para un rigore e dà solidità al reparto, il secondo segna due gol e sfiora anche il tris, facendosi neutralizzare un penalty. Bene il difensore Taverniti del Gallico Catona: anche in questo caso la “vecchia” guardia continua a lasciare il segno. Corno della Paolana è fra i migliori in occasione del debutto vincente di Tony Lio sulla panchina dei tirrenici. Bene anche Ghergo dello Stilomonasterace, Curcio della Gioiese e Tassone del Soriano. Venerdì sera alle 22, nel corso della trasmissione Zona D su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky) verrà resa nota la Top Ten generale del torneo di Eccellenza dopo la giornata numero 9 di campionato.