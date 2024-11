Tris della Reggiomediterranea al Roccella, mentre cade la Morrone in casa del Boca Melito. In coda 3 punti importanti per l'Isola

Sono terminate da poco le partite della 14esima giornata del campionato di Eccellenza calabrese. Un turno che non ha visto scendere in campo Locri e Acri: il match del "Macrì" è stato infatti rinviato al prossimo 29 dicembre poiché le due formazioni si affronteranno il prossimo giovedì nella finale della Coppa Italia Dilettanti in programma al D'Ippolito di Lamezia Terme.

I risultati

BocaMelitro - Morrone 1-0

Gioiosa Jonica - Soriano 0-0

Isola CR - Bovalinese 1-0

Reggiomediterranea - Roccella 3-0

Scalea - Paolana 0-1

Sersale - Gallico Catona 2-1

Stilomonasterace - Cotronei Caccuri 4-2

Locri - Acri rinviata

La classifica