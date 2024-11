Le squadre del massimo campionato di calcio regionale sono scese in campo oggi pomeriggio per disputare la quinta giornata del girone d'andata. Una giornata che ha regalato alle statistiche 19 gol fatti (10 dalle squadre di casa, 9 da quelle in trasferta). In totale dopo cinque turni sono stati segnati 87 gol con una media gol pari a 2,175 reti a partita.

Nell'ultima giornata tre le vittorie casalinghe, altrettanti i pareggi, mentre si sono registrati due successi in trasferta. Dall'inizio della stagione su quaranta incontri finora disputati, per 15 volte hanno vinto le squadre che giocavano in casa, tredici sono stati invece i pareggi, mentre dodici le vittorie in trasferta.

Ecco di seguito i risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno, che si aprirà con l'anticipo di sabato 21 ottobre fra Cittanova e Rende.

I risultati della quinta giornata

Bocale – Cittanova: 1-1

Brancaleone - Gioiosa Jonica: 1-2

Dgs PraiaTortora – Scalea: 0-0

Isola C. Rizzuto – Stilomonasterace: 1-1

Morrone – Paolana: 3-1

Rende - Sambiase (a San Fili): 0-2

Soriano – Palmese (a Vibo Marina): 2-1

Vigor Lamezia – Reggioravagnese: 2-1

Il prossimo turno

Cittanova-Rende

Gioiosa Jonica-Dgs Praiatortora

Palmese-Bocale

Paolana-Vigor Lamezia

Reggioravagnese-Soriano

Sambiase-Brancaleone

Scalea-Isola Capo Rizzuto

Stilomonasterace-Morrone

La classifica

Sambiase 11

Vigor Lamezia 11

Soriano 10

Cittanova 9

Reggio Ravagnese 8

Rende 8

Bocale 8

Scalea 7

Brancaleone 7

PraiaTortora 6

Palmese 5

StiloMonasterace 4

Gioiosa J 4

Morrone 4

Isola CR 2

Paolana 2