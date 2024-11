Sembrava condannato ai play out. Adesso, invece, può giocarsi le proprie chance di salvezza diretta. Due mesi a tutta per il Sersale e sette partite nelle quali la squadra allenata da Ernesto Gabriele ha cambiato passo, viaggiando a ritmo da play off. Nel periodo preso in esame, ben 16 punti per i giallorossi, con 5 vittorie, un pareggio ed un solo ko (in casa della Paolana). La squadra catanzarese ha fatto meglio delle altre formazioni che lottano per le posizioni di alta classifica, compresa la Gioiese, mettendosi così alle spalle una fase difficile.

Sette partite per svoltare, anche se l’obiettivo deve essere ancora centrato ed ovviamente saranno decisive le ultime tre giornate, che vedranno il Sersale giocare a Brancaleone, ospitare lo Scalea e chiudere a Gallico. Come si può notare tre incontri “intensi” contro avversari che hanno determinati interessi di classifica. Bisognerà lottare e soffrire.

Intanto, però, è stato importante aver cambiato passo e aver ritrovato se stessi anche dal punto di vista dei punti in classifica. Alla 20ª giornata il Sersale era terzultimo con 16 punti, a -7 dal Gioiosa sestultimo. Dalla 21ª in poi, invece, ben altro rendimento, quattro gare su sette chiuse senza subire reti e ben 16 punti all’attivo, guarda caso lo stesso bottino racimolato nelle precedenti 20 giornate. Un altro Sersale, insomma, che adesso deve completare l’opera.