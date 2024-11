L'attaccante della Morrone ha messo nel mirino il record di Mimmo Fiorino che resiste da ben 28 anni: per raggiungerlo e magari superarlo ci sono ancora 5 gare a disposizione

Obiettivo 30 gol. Con cinque giornate a disposizione, prima del termine del campionato, l'attaccante della Morrone Alfredo Trombino ha la concreta opportunità di raggiungere, e magari anche superare, Mimmo Fiorino nella classifica dei bomber di sempre.

Fiorino detiene il record di reti messe a segno nel massimo campionato regionale da ben 28 anni, nella stagione 1993/94 segnò infatti 30 gol con la maglia della Palmese. Adesso con 450 minuti a disposizione, Trombino potrebbe insidiare il primato, quasi trentennale, del re dei cannonieri di Calabria.

In totale nelle 199 partite disputate, il contatore dei gol fa segnare quota 507 (di cui 3 a tavolino). Sono 279 quelli messi a segno dalle squadre scese in campo tra le mura amiche, 228 quelli in trasferta. Nel totale delle reti, 55 sono arrivate dagli undici metri mentre 10 sono state le autoreti.

Classifica marcatori (alla 25esima giornata)

27 reti: Trombino (Morrone, 3)

16 reti: Angotti (Paolana, 6),

14 reti: Carella (Locri),

11 reti: Crispino (Acri, 3), Cataldi (Cotronei Caccuri),

10 reti: Lancioni, Padin 3 rig. (Reggiomediterranea)

9 reti: Romero (Locri, 1)

8 reti: Zampaglione (Boca N.Melito, 3), Lancia (Gallico Catona, 1), Larosa 5 rig., (Locri), Prete (Morrone, 1), Cannitello 2 rig. (Soriano), Mateucci (Stilomonasterace, 1)

7 reti: Le Piane 3 rig. (Acri), Martinez (Locri), Gonzalez 2 rig. (Reggiomediterranea), Russo (Sersale, 1),

6 reti: Santamaria, Petrone 1 rig., (Acri), Franco 2 rig. (Cotronei Caccuri), Infusino (Gallico Catona), Covelli (Isola Capo Rizzuto), Puntoriere 2 rig. (Reggiomediterranea), Caruso S. (Scalea), Nesticò 1 rig. (Sersale),

5 reti: Bonadio 1 rig. (Gallico Catona), Bargas 1 rig., Manzano 1 rig. (Gioiosa Jonica), Catania, Leto (Locri), Vitale (Paolana), Mercatante (Soriano), Andrada (Stilomonasterace, 1 con il Sersale),

4 reti: Bianchini (Boca N.Melito), Espanet (Bovalinese), Fabiano (Cotronei Caccuri, 4), Figliomeni (Isola Capo Rizzuto), Nicoletti (Morrone), Dalloro (Reggiomediterranea), Curcio (Sersale, 2 con la Paolana), Pesce (Soriano), Vita (Stilomonasterace),

3 reti: Arigò (Boca N.Melito), Sabatino 1 rig. (Gallico Catona), Panetta 2 rig. (Gioiosa Jonica), Belfiore, Percopo 1 rig. (Isola Capo Rizzuto), Paviglianiti, Sapone (Locri), Mercuri, Sanna (Scalea), Dezai 1 rig. (Sersale), Nesci 3 rig. (Stilomonasterace),

2 reti: Mazzei, Sposato (Acri), Giorgiò (Boca Nuova Melito), Verteramo (Bovalinese), Cordua, Dolce, Musso 1 rig., Piperissa, Siracusa (Cotronei Caccuri), Calivà, Sofrà (Gallico Catona), Khanfri, Raso (Gioiosa Jonica), Aquino V., Dodaro (Locri), Tuoto (Morrone), Denisi, Filippo, Politano (Paolana), Ramacciotti, Semenzin, Verduci (Reggiomediterranea), Fruci 1 rig. (Scalea), Comito, Cristaudo, De Fazio, Grandinetti, Silvano 1 rig. (Sersale), Alessio Macrì (Soriano), Papaleo G., Scrivo (Stilomonasterace),

1 rete: Bertini, Gaudio, Granata (Acri), Buda, Campolo, Isabella, RoberiVota (Boca Nuova Melito), Barreiro, Giorgi, Libri, Logozzo, Manganaro, Nirta, Scurti, Tirera (Bovalinese), Arabia, Barillari, Basile, Guerrini, Iaquinta, Ierardi 1 rig., Sarcone, Vitale (Cotronei Caccuri), Calarco, Castiglia, Condemi, Trentinella (Gallico Catona), Albanese, Bottiglieri, Luciano, Mammoliti, Marulla (Gioiosa Jonica), Arena, Milone, Mirabelli (Isola Capo Rizzuto), Cama, Zarich (Locri), Barbieri M., Barbieri N., Bilotta, Cardamone, Misuri, Raimondo, Salerno (Morrone), Caruso, Verso 1 rig. (Paolana), Costantino, Foti, Franzò, Mazieres, Sarica (Reggiomediterranea), Artuso, Barillaro, Colantuono, Criniti, Gasperini, Ir Nasr, Liviera, Malerba, Minici (Roccella), Arcuri, Bruzzese, Capitale, Caruso G., Chemi, D’Angelo, Ferrara, Gambino, Imperatrice, Manco, Ondo, Perretta, Sedolli (Scalea), Iudicelli, Pascuzzi, Talarico R., Tassoni, Tutino (Sersale), Chiarello, Furci, Greco, Maragò, Polimeni, Raso, Romeo, Staropoli (Soriano), Gliozzi, Matrisciano, Riitano, Tozzo (Stilomonasterace)

Autoreti

Basile (Cotronei Caccuri) pro Isola Capo Rizzuto

Angiò (Roccella) pro Isola Capo Rizzuto

Filippo (Paolana) pro Morrone

Mazieres (Reggiomediterranea) pro Morrone

Giorgi (Bovalinese) pro Paolana

Barbuscia (Reggiomediterranea) pro Paolana

Mallamo (Bovalinese) pro Reggiomediterranea

Marulla (Gioiosa Jonica) pro Reggiomediterranea

Frijio (Isola Capo Rizzuto) pro Sersale

Basile (Cotronei Caccuri) pro Soriano

A tavolino

Scalea – Gallico Catona 3-0 (12esima giornata) per mancata presentazione