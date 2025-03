Diciannove punti nel girone di ritorno che lo rendono attuale capolista di questa seconda metà di stagione; terza miglior difesa stagionale e, allo stesso tempo, la seconda meno battuta in trasferta: questa è solo una parte dei numeri registrati dal Soriano dopo ventitré giornate del campionato di Eccellenza e arricchita, soprattutto, dal fatto che il club rossoblù è quello con più punti racimolati in trasferta (ben 24) al pari della Vigor Lamezia.

Un andamento sicuramente positivo e in linea con le aspettative societarie, dal momento che l'obiettivo play off è ancora vivo e lucido.

Un andamento da vertice

I numeri nel calcio sono da sempre insindacabili giudici del rettangolo di gioco e sono proprio questi che attestano la straripante corsa del Soriano. Un 2025 innanzitutto che era partito a rilento, con le due sconfitte consecutive contro Gioiese e Palmese ma poi la svolta. Il cambio tecnico in panchina, con l'arrivo di mister Tonino Figliomeni, ha totalmente invertito il trend caratterizzato da sei vittorie e un solo pareggio (quello casalingo contro il Bocale) che rendono il Soriano targato Figliomeni attualmente battuto in campionato.

Emblematico è anche il dato dei punti racimolati, basti pensare che in tutto il girone di andata, e dunque in quindici giornate, i rossoblù avevano conquistato 22 punti mentre in soli otto turni, in questo girone di ritorno, i punti conquistati sono già 19. Frutto anche di scelte coraggiose, considerando anche le cessioni pesanti nel mercato invernale, con la partenza di bomber Simone Fioretti destinazione Vigor Lamezia e senza dimenticare (tra le altre) le cessioni di gente come Baggini, Straccia o Salvador. Gli equilibri però non si sono rotti, ricalcolando le geometrie di un assetto che adesso è ben oliato.

Esame Vigor Lamezia

Un periodo positivo dunque, e forse il big match contro la capolista Vigor Lamezia arriva proprio al momento giusto. La capolista del massimo campionato regionale farà dunque visita alla capolista del girone di ritorno: si affrontano le due squadre con il miglior andamento lontano dalle mura amiche (sia per punti che per realizzazioni) ma soprattutto si affrontano due squadre che mettono tanto in gioco, per le rispettive classifiche e con i rossoblù che non vogliono lasciare il salotto d'élite che occupano ormai da circa un anno e mezzo. Nella gara di andata, allo stadio d'Ippolito, la formazione vibonese riuscì a fare un clamoroso sgambetto grazie al decisivo gol, guarda caso, di Simone Fioretti che domenica affronterà per la prima volta quelli che sono stati i suoi colori.