Un primato significativo, meritato, indice della bella stagione vissuta in maglia viola. Alla decima presenza nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, Vincenzo Curcio conquista i 10 punti che spettano al migliore di giornata. Il primo posto di fatto testimonia l’elevato rendimento tenuto dal centrocampista della Gioiese nel corso della stagione, dove ha offerto prestazioni sempre di un certo valore, impreziosite dalle solite perle su calcio da fermo. E allora la prima posizione nella Top Ten è anche il “premio” per quanto mostrato in questa annata ricca di soddisfazioni per la compagine viola.

Sul podio di giornata c’è quindi Leto dell’Isola Capo Rizzuto: anche in questo caso si parla di un rendimento alto e costante, da parte di un calciatore che si è riscoperto anche bomber, essendo in corsa per vincere la classifica dei marcatori. Al terzo posto la Top Ten di Zona D registra la presenza di Salvador della Reggiomediterranea, esterno d’attacco dalla doppia cifra, in bella evidenza alla sua prima stagione con la maglia amaranto.

Nella graduatoria dei migliori c’è quindi spazio per Saverio Staropoli: il giovane centrocampista della Gioiese, classe 2003, rimane fra le più belle realtà del campionato e allo stesso tempo è fra i papabili per la conquista della prima posizione nella graduatoria generale che verrà resa nota venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D in programma alle 22:30 su LaC Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky). Su lacplay.it si possono invece rivedere tutte le puntate.

Vanno poi a punti un altro under di grande prospettiva, ossia Comito del Soriano, e il centravanti Fioretti della Reggiomediterranea: quest’ultimo se avesse iniziato la stagione in Eccellenza (è arrivato a dicembre) sarebbe stato sicuramente fra i papabili per la vittoria finale. Puntuale nella Top Ten è ormai la presenza di Nucera del Brancaleone e di Cassaro dello Scalea, due difensori autori di una stagione straordinaria, anch'essi nelle posizioni di vertice della graduatoria generale. A seguire Spanò della Gioiese e Francesco Stillitano dello Stilomonasterace.