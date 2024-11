Novità per la Morrone. Giovanni Paschetta scelto come nuovo allenatore. Prenderà il posto di mister Maurizio Guzzo, che tornerà ad essere il responsabile tecnico della società.

Il comunicato della Morrone

L’A. C. Morrone comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Giovanni Paschetta. Ex difensore, classe 1975, è stato una bandiera del Cosenza da calciatore, squadra con la quale ha giocato per ben 8 stagioni tra il 1993 ed il 2003. Prima e dopo per lui esperienze tra i professionisti anche con le maglie di Atletico Catania, Crotone, Cittadella, Acireale, Catania, Gallipoli e Cassino tra Serie B e Serie C. Da allenatore Paschetta ha iniziato nel 2011 con il Rende in Eccellenza, per poi guidare anche Montalto in D e Luzzese in Promozione. Nel 2016 diventa l’allenatore della Berretti del Catanzaro. Dopo qualche partita alla guida dei Giovanissimi Elite della Morrone quest’anno, da oggi Paschetta, in foto con il Dg Marco Chiappetta, è il nuovo allenatore della prima squadra.

Sostituisce Maurizio Guzzo che in questi mesi ha portato avanti, con troppo dispendio di tempo ed energia, il doppio impegno di allenatore della prima squadra e responsabile/coordinatore tecnico della società e che, nel nuovo assetto granata rimane ovviamente in sella, figura imprescindibile per tutti quanti noi, soltanto nel secondo ruolo. A mister Paschetta un grandissimo in bocca al lupo e gli auguri di buon lavoro. A mister Guzzo un immenso grazie per essersi rimesso in gioco anche in panchina per qualche mese, solo per l’infinito affetto che nutre verso i colori granata.