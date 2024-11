Tony Lio sarà il nuovo allenatore della Paolana. Il cambio in panchina è arrivato dopo le dimissioni di Luigi Carnevale. Con un inizio di campionato da dimenticare, che vede i tirrenici ultimi con solo 4 punti, oltre al tecnico si è dimesso anche il direttore sportivo Roberto Principe, il suo posto sarà invece preso da Nicola Samele, ex Lamezia Terme.

A Tomy Lio spetterà il compito di risollevare morale e classifica della Paolana, per cercare di evitare la retrocessione proprio nell'anno del centenario. L’ex attaccante del Cosenza tra le altre, è reduce da una stagione con il Lamezia Terme, in Serie D, dov’è stato un vero e proprio tuttofare: allenatore in seconda, allenatore in prima, direttore tecnico.