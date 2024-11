Cambio in panchina in arrivo per il Città di Acri. Manca ancora l'ufficialità, che dovrebbe arrivare già nelle prossime ore, ma Vincenzo Pacino non sarà più l’allenatore del Città di Acri.

Dopo un avvio di campionato difficile, con due pareggi e una pesante sconfitta all'esordio contro il Cotronei Caccuri, la scelta della società sembra dunque indirizzata verso il cambio in panchina. L'avventura di Pacino con i rossoneri iniziò nella scorsa stagione in Promozione.

La scelta per sostituire l'esperto tecnico coriglianese sembra essere ricaduta su Mario Pascuzzo, allenatore con cui l'Acri ha vinto una Coppa Italia nel 2015, e reduce dall'esperienza sulle panchine di Olympic Rossanese e Rotonda in Serie D.