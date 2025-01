Ci voleva continuità dopo la bella vittoria di settimana scorsa in casa del Soriano e così è stato. La Palmese sigla la manita, battendo 5-0 il Rende nella diciassettesima giornata del campionato di Eccellenza allungando a tre la striscia di risultati utili consecutivi e, soprattutto, tre partite consecutive senza subire gol. Giornata di grazia per Gigi Le Piane, autore di una tripletta proprio contro la sua ex squadra. Ad arrotondare il risultato ci hanno pensato Gioia e Guerrisi.

Le parole di mister Bracco

Nella conferenza stampa post gara, ecco le parole di mister Saso Bracco: «Partite facili non ce ne sono mai, ma i ragazzi hanno affrontato la sfida con l'atteggiamento giusto fin dal primo minuto, anche se nei primi minuti qualche difficoltà l'abbiamo avuta dal momento che loro uscivano bene sulla sinistra con il proprio terzino e con la mezzala che si buttava in quella zona creando superiorità numerica. Col tempo però abbiamo preso le misure e abbiamo chiuso gli spazi. Nel secondo tempo eravamo consapevoli che il Rende avrebbe cercato di riaprirla ma siamo stati bravi a non concedergli questa opportunità, anche se qualcosa l'hanno creata ma è normale. Sono dell'idea che non si gioca mai undici contro zero ma c'è sempre l'avversario, quindi la partita perfetta paradossalmente non esiste».

E ancora: «Sono comunque felice perché, a parte il risultato, i ragazzi hanno risposto bene e adesso affrontiamo la settimana più serenamente. I ragazzi vengono al campo con voglia e soprattutto felici. Sono tre punti che ci staccano dalle sabbie mobili ma ancora non le abbiamo superate del tutto. Posso comunque dire che insieme allo staff abbiamo costruito qualcosa di veramente positivo».