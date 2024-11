Nella giornata numero diciassette prima posizione in classifica per il difensore dei giallorossi, davanti a Spanò della Vigor e Alegria del Bocale

Un difensore al comando. La Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, questa settimana premia Ciro Manzi, centrale difensivo dell’Isola Capo Rizzuto, risollevata in chiave tecnica da mister Mesiti e rivisitata sul mercato dal ds Angelo Sorace. È lui il migliore della giornata numero diciassette e non solo per la rete con la quale apre le marcature contro il Soriano. Lì dietro sta dando una grossa mano di aiuto a una squadra diventata difficile da affrontare per tutti e adesso sicuramente più competitiva. Quindi Manzi è il leader della Top Ten, davanti a Nico Spanò della Vigor Lamezia. Una volta trovata l’intesa con i compagni, eccolo colpire lì davanti, iniziando a segnare gol pesanti. Questo campionato lo ha visto protagonista nella passata stagione e adesso ci riprova con la squadra biancoverde. A completare il podio di giornata c’è il centravanti Jairo Alegria, spina nel fianco delle difese avversarie del Bocale, alla sua migliore stagione nel torneo di Eccellenza. Alegria segna e mette in difficoltà i difensori. Un acquisto azzeccato da parte del club reggino.

A seguire in rapida successione troviamo dei calciatori usciti spesso nella Top Ten dei migliori. Il difensore, anche lui del Bocale, Salvatore Scoppetta continua a mettere peso, esperienza e carattere nella retroguardia. Senso della posizione, determinazione e coraggio sono altri aspetti che ne stanno caratterizzando a dovere la stagione e allora rieccolo nella graduatoria dei più bravi, proprio come Marco Condemi del Cittanova, al comando della classifica generale al termine del girone di andata, assieme a Carmelo Nucera del Brancaleone, anche lui a punti nella seconda di ritorno. Condemi continua a incidere: favorisce il primo gol del Cittanova e segna il raddoppio su rigore. Rendimento elevato, proprio come quello di Nucera: se il Brancaleone continua a subire pochi gol, i meriti sono anche i suoi.

Completano la Top Ten di Zona D, per quanto riguarda l’Eccellenza, Crucitti del Sambiase, Mazzotta del Rende e Umbaca, anche lui del Sambiase. Venerdì sera a partire dalle 22.30, in occasione della nuova puntata di Zona D, verrà resa nota la classifica generale (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky).