All'orizzonte c'è la nona giornata del campionato di Eccellenza che supererà il primo quarto della stagione senza però alcuna leadership decisiva. Certo, si iniziano a intravedere quelle che potrebbero essere le possibili protagoniste di vertice e che insidieranno la capolista Vigor Lamezia come Praia Tortora, Reggioravagnese, Paolana o anche la neopromossa Rossanese e, d'altro canto, anche quelle che potrebbero faticare fino a fine stagione per la salvezza come Rende, Gioiese o Ardore.

Insomma, tutto è ancora da scrivere ma è anche vero che ogni giornata contribuisce a dare quel dettaglio in più in merito al percorso (sia qualitativo che di ambiziosi) delle sedici squadre partecipanti al massimo campionato regionale. I punti in classifica, infatti, sono solo il fattore più esposto agli occhi di tutti, ma essi derivano da diverse sfumature. Dopo otto giornate ecco una parziale analisi sulle compagini che hanno incassato meno gol nel primo e nel secondo tempo.

Cittanova immacolato nel primo tempo

Dividendo la partite in due minipartite da 45 minuti, ecco i risultati che emergono riguardo i gol incassati. Nella prima frazione, infatti, l'unica squadra a non aver ancora incassato gol è il Cittanova di mister Crucitti. La formazione giallorossa, infatti, ha concesso tutte e sette le reti nel secondo tempo (contro Reggioravagnese, Gioiese, Soriano, Castrovillari e Rossanese). Sul podio Vigor Lamezia e Palmese con due reti concesse mentre la Paolana, sulle quattro reti complessive incassate, tre le ha concesse nella prima frazione. Il più bucato è il San Luca con 13 centri.

Castrovillari invulnerabile nella ripresa

In questa speciale graduatoria, stavolta relativa al secondo tempo, in cima non c'è una big o le attuali prime quattro della classifica bensì il Castrovillari. La formazione di mister Caruso, infatti, attualmente è ancora immacolata nei secondi quarantacinque minuti e con Ammirati imbattuto.

Tutti gli otto gol incassati (contro Vigor Lamezia, Paolana, Reggioravagnese, Praia Tortora, Cittanova, San Luca e Soriano) sono stati infatti siglati nella prima frazione. Un dettaglio, questo, che ha certamente i suoi pregi (come la grande solidità nella ripresa e la concentrazione che non cala) ma anche i suoi difetti (qualche errore e svista di troppo nella prima frazione) e starà certamente a mister Caruso lavorarci. Quasi inespugnabile nella ripresa anche la Paolana (attualmente la miglior difesa del torneo insieme alla Vigor Lamezia) con un solo gol incassato e, peraltro, contro il Castrovillari. Sul podio Isola e Vigor Lamezia con due soli reti incassate