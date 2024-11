Alle 15.00 di oggi pomeriggio la formazione reggina ospiterà i biancorossi: una sfida tra due squadre in forma. Domenica il Sambiase riceve il Brancaleone, mentre la Vigor Lamezia farà visita alla Paolana

Cittanova-Rende è il match, in programma oggi pomeriggio alle 15, che aprirà la sesta giornata del campionato di Eccellenza calabrese. Reggini e cosentini si troveranno di fronte per una sfida tra due formazioni che giocano bene e stanno dimostrando di essere tra le migliori del girone.

Il resto delle partite si giocheranno domani, con fischio d'inizio alle ore 15.30. Dopo 10 lunghi anni il Gioiosa Jonica torna a giocare nel proprio stadio: al Comunale della città reggina arriva il Praiatortora che proverà a rovinare la festa alla squadra biancorossa. Il Sambiase, primo in classifica e con la migliore difesa, ospita il Brancaleone. L'altra capolista Vigor Lamezia, invece, farà visita al fanalino di coda Paolana, squadra che però ha voglia di risalire la china.

Partita dal sapore di alta classifica quella fra ReggioRavagnese e Soriano: con i 3 punti i reggini andrebbero a scavalcare in classifica i vibonesi che dalla loro hanno bomber Fioretti, capocannoniere del torneo con 7 gol all'attivo. Sfida interessante anche quella che vedrà la Palmese, a secco di vittorie dalla prima giornata, ospitare un Bocale che ha voglia di sorprendere.

L'Isola Capo Rizzuto in settimana ha esonerato Germano, domenica i giallorossi affronteranno la difficile trasferta di Scalea provando a cancellare lo zero dalla casella delle vittorie. Infine lo Stilomonasterace, reduce da due risultati utili consecutivi, ospiterà la Morrone che nello scorso turno ha ottenuto la prima vittoria. Entrambe le squadre si trovano a quota 4 punti in classifica.

Il programma della sesta giornata e gli arbitri

Cittanova-Rende (Calabrò di Reggio Calabria) (sabato ore 15)

Gioiosa Jonica-Dgs Praiatortora (Isu di Cagliari)

Palmese-Bocale (Falvo di Catanzaro)

Paolana-Vigor Lamezia (Idone di Reggio Calabria)

Reggioravagnese-Soriano (Russo di Cosenza)

Sambiase-Brancaleone (Frangella di Paola)

Scalea-Isola Capo Rizzuto (Petrosino di Lamezia Terme)

Stilomonasterace-Morrone (Possanzini di Foligno)

La classifica

Sambiase 11

Vigor Lamezia 11

Soriano 10

Cittanova 9

Reggio Ravagnese 8

Rende 8

Bocale 8

Scalea 7

Brancaleone 7

PraiaTortora 6

Palmese 5

StiloMonasterace 4

Gioiosa J 4

Morrone 4

Isola CR 2

Paolana 2