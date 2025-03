Le giornate diminuiscono sempre di più e i punti a disposizione per portare a compimenti gli obiettivi pre stagionali sono sempre di meno. Anche in questo weekend il campionato di Eccellenza ha dato un altro sussulto a quella che è l'attuale classifica al completamento della ventiquattresima giornata.

Dei ventiquattro gol di giornata, dunque, c'è tutta la firma dei singoli e la qualità dei leader. Ecco allora stilata la top 3 settimanale da parte della redazione sportiva di LaC News24 che sceglie i tre migliori giocatori della giornata secondo il seguente criterio: dieci punti per il primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il terzo posto.

La top 3

Tanto è successo nell'ultimo turno del massimo campionato regionale. Tra il poker della Vigor Lamezia rifilato al Soriano, il gol vittoria di Calabrò a Castrovillari e lo splendido tiro a giro dalla distanza di Guerrisi in Praiatortora-Palmese, a prendersi la vetta di questa Top 3 è Amadou Konè. Il nuovo attaccante dell'isola Capo Rizzuto, infatti, sta sempre di più entrando nel cuore del gioco e dei meccanismi di mister Gregorace e lo testimoniano le prestazioni. L'ultima, nell'anticipo sull'ostico campo del Cittanova, sopra le righe e arricchita da un gol da stropicciarsi gli occhi: classe ed eleganza nel gran bel tiro a giro che chiude di fatto le contese e proietta i giallorossi in ottica play off.

Il match clou della 24esima giornata, però, era Soriano-Vigor Lamezia che non ha deluso le aspettative con il 2-4 in rimonta in favore dei vigorini. Tra i migliori in campo, inoltre, figura Cosimo Cosenza che blocca una clessidra (del tempo) che non sembra voler scorrere. Il trentasettenne prima propizia il gol del pareggio siglato da Spanò, impegnando Lisi con un colpo di testa, e poi completa la rimonta con il gol del momentaneo 2-3, sempre di testa: sette punti per lui.

Completa la top 3 il giovane Luca Calabrò. Il classe 2006 della Rossanese, infatti, decide il derby dell'altopiano cosentino contro il Castrovillari, portando così la formazione rossoblù al secondo posto in classifica.