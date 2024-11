Il campionato di Eccellenza è pronto per la terza giornata della regular season con la Reggiomediterranea che comanda a punteggio pieno e che vorrà confermarsi ospitando un Locri alla ricerca di rivincite. Le statistiche dei primi due turni hanno lasciato in eredità 18 reti con al comando della classifica marcatori il sambiasino Francesco Umbaca: doppietta all’esordio su rigore contro lo Scalea e gol al fotofinish in casa del Locri. Al secondo posto l’argentino della Reggiomediterranea Franco Padin, autore di una doppietta in casa del Soriano nelle prima giornata. Il terzo gradino del podio è affollato con 13 giocatori con un gol all’attivo

La classifica Marcatori

Umbaca (Sambiase) 3

Padin (Reggiomed) 2

Russo (Sersale) 1

Juan Martinez (Locri) 1

Semenzin (Reggiomed) 1

Angotti (Scalea) 1

Verso (Sambiase) 1

Puntoriere (Reggiomed) 1

Santaguida (Soriano) 1

Russo (Vigor) 1

Stafanazzi (Reggiomed) 1

Vitolo (Vigor) 1

Zampaglione (Locri) 1

Fioretti (Sambiase) 1

Lomartire (Locri) 1



La terza giornata

Sersale-Soriano

Sambiase-Vigor Lamezia

Palmese-Scalea

Reggiomediterranea-Locri

Classifica

Reggiomediterranea 6

Sambiase 4

Locri 4

Sersale 4

Vigor Lamezia 3

Scalea 1

Palmese 0

Soriano 0