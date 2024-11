A due giornate dal termine del campionato, e con due gare ancora da recuperare, il contatore dei gol realizzati si porta a quota 577 (3 a tavolino). Nel turno numero 28 sono state segnate 25 reti (16 dalle formazioni di casa, 9 da quelle in trasferta), con 3 rigori e una media gol che si è attestata a 3,125. La media gol totale è invece a 2,60 gol a partita.

Nella 28esima giornata del torneo arriva il 31esimo gol in campionato di Alfredo Trombino: una rete da record che abbiamo ampiamente celebrato sul nostro network. Sono state due le doppiette realizzate: Scurti nel 3-1 della sua Bovalinese in casa del Cotronei Caccuri e Franco Carella che mette per due volte la firma nel 5-1 del Locri contro lo Stilomonasterace e in classifica marcatori si porta al secondo posto agganciando a quota 17 Attilio Angotti.

Per il bomber della Paolana un turno da dimenticare: oltre al 3-0 subito dai cosentini in casa della Reggiomediterranea, l'attaccante biancazzurro sbaglia anche un calcio di rigore. Errore dal dischetto anche per Antonio Russo che contro l'Acri fallisce dagli 11 metri, ipnotizzato da Matteo Calderaro. L'attaccante del Sersale vive comunque una giornata positiva: i giallorossi hanno battuto 3-1 i rossoneri in uno scontro dal sapore play off, con il numero 9 ad aprire le marcature, prima dell'errore.

Classifica marcatori (dopo 28 giornate)

31 reti: Trombino (Morrone, 3)

17 reti: Carella (Locri, 1), Angotti (Paolana, 6),

13 reti: Romero (Locri, 1),

12 reti: Crispino (Acri, 4), Lancioni (Reggiomediterranea)

11 reti: Cataldi (Cotronei Caccuri),

10 reti: Zampaglione (Boca N.Melito, 4), Padin (Reggiomediterranea, 3)

9 reti: Prete (Morrone, 1), Cannitello (Soriano, 2), Mateucci (Stilomonasterace, 1),

8 reti: Lancia (Gallico Catona, 1), Larosa (Locri, 5), Gonzalez (Reggiomediterranea, 2), Caruso S. (Scalea), Russo (Sersale, 1), Andrada 1 rig. (Stilomonasterace, 1 con il Sersale),

7 reti: Le Piane 3 rig. (Acri), Franco 2 rig. (Cotronei Caccuri), Martinez (Locri), Puntoriere (Reggiomediterranea, 2),

6 reti: Santamaria, Petrone 1 rig. (Acri), Bianchini (Boca N.Melito), Infusino (Gallico Catona), Bargas (Gioiosa Jonica, 1), Covelli (Isola Capo Rizzuto), Nesticò 1 rig. (Sersale),

5 reti: Scurti (Bovalinese, 1), Bonadio 1 rig. (Gallico Catona), Manzano 1 rig. (Gioiosa Jonica), Catania, Leto (Locri), Vitale (Paolana), Dezai 1 rig. (Sersale), Curcio (Sersale, 2 con la Paolana), Mercatante (Soriano),

4 reti: Espanet (Bovalinese), Fabiano (Cotronei Caccuri, 4), Figliomeni (Isola Capo Rizzuto), Sapone (Locri), Nicoletti, Tuoto (Morrone), Dalloro (Reggiomediterranea), Pesce (Soriano), Vita (Stilomonasterace),

3 reti: Arigò, Giorgiò (Boca Nuova Melito), Cordua, Dolce (Cotronei Caccuri), Sabatino 1 rig. (Gallico Catona), Khanfri, Panetta 2 rig. (Gioiosa Jonica), Belfiore, Percopo 1 rig. (Isola Capo Rizzuto), Paviglianiti (Locri), Misuri (Morrone), Fruci 1 rig., Mercuri, Sanna (Scalea), De Fazio (Sersale), Raso (Soriano), Nesci 3 rig., Papaleo G. (Stilomonasterace),

2 reti: Mazzei, Sposato (Acri), Otero, Tirera, Verteramo (Bovalinese), Musso 1 rig., Piperissa, Siracusa (Cotronei Caccuri), Calivà, Sofrà (Gallico Catona), Raso (Gioiosa Jonica), Aquino V., Dodaro (Locri), Raimondo (Morrone), Denisi, Filippo, Politano (Paolana), Ramacciotti, Semenzin, Verduci (Reggiomediterranea), Caruso G. (Scalea), Comito, Cristaudo, Grandinetti, Silvano 1 rig. (Sersale), Alessio Macrì, Staropoli (Soriano), Scrivo (Stilomonasterace),

1 rete: Bertini, Gaudio, Granata, Stornaiuolo (Acri), Ambrogio, Buda, Campolo, Isabella, Neri, Pipicella, RoberiVota (Boca Nuova Melito), Barreiro, Giorgi, Libri, Logozzo, Manganaro, Nirta (Bovalinese), Arabia, Barillari, Basile, Guerrini, Iaquinta, Ierardi 1 rig., Sarcone, Teme, Vitale (Cotronei Caccuri), Calarco, Castiglia, Condemi, Trentinella (Gallico Catona), Albanese, Bolognino, Bottiglieri, Luciano, Mammoliti, Marulla (Gioiosa Jonica), Arena, Coluccio, Milone, Mirabelli (Isola Capo Rizzuto), Cama, Lucà, Zarich (Locri), Barbieri M., Barbieri N., Bilotta, Cardamone, Salerno (Morrone), Caruso, Verso 1 rig. (Paolana), Costantino, Foti, Franzò, Mazieres, Sarica (Reggiomediterranea), Artuso, Barillaro, Colantuono, Criniti, Gasperini, Ir Nasr, Liviera, Malerba, Minici, Rocca (Roccella), Arcuri, Bruzzese, Capitale, Chemi, D’Angelo, Ferrara, Gambino, Imperatrice, Manco, Ondo, Perretta, Sedolli (Scalea), Iudicelli, Pascuzzi, Talarico R., Tassoni, Tutino (Sersale), Chiarello, Furci, Greco, Maragò, Polimeni, Romeo (Soriano), Gliozzi, Iorfida, Matrisciano, Riitano, Tozzo (Stilomonasterace)

Autoreti

Audino (Gioiosa Jonica) pro Acri

Basile (Cotronei Caccuri) pro Isola Capo Rizzuto

Angiò (Roccella) pro Isola Capo Rizzuto

Filippo (Paolana) pro Morrone

Mazieres (Reggiomediterranea) pro Morrone

Giorgi (Bovalinese) pro Paolana

Barbuscia (Reggiomediterranea) pro Paolana

Mallamo (Bovalinese) pro Reggiomediterranea

Marulla (Gioiosa Jonica) pro Reggiomediterranea

Frijio (Isola Capo Rizzuto) pro Sersale

Basile (Cotronei Caccuri) pro Soriano

A tavolino

Scalea – Gallico Catona 3-0 (12ª giornata) per mancata presentazione