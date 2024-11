Nel prossimo fine settimana nel campionato di Eccellenza si disputerà la quinta giornata, con la capolista Sersale di scena nel big match in casa della Reggiomediterranea. Tra le gare in programma si giocherà anche Locri - Scalea, una sfida tra due formazioni che alla vigilia erano tra le favorite ma che finora non hanno brillato.

Le statistiche del mini torneo, dopo quattro turni, vedono il contatore dei gol segnati raggiungere quota 36 (con 1 autogol), di cui 21 sono le reti messe a segno dalle squadre che giocavano in casa, mentre 15 dalle formazioni in trasferta. In 4 occasioni la gioia del gol è arrivata dagli undici metri.

Nella classifica dei bomber, ha rallentato Umbaca del Sambiase, che dopo la doppietta su rigore alla prima giornata, ed il gol all'ultimo secondo in casa del Locri, nel terzo turno ha fallito un penalty al 90esimo nel derby contro la Vigor Lamezia e nella giornata successiva è rimasto a secco in casa del Sersale. Ecco allora che ne approfitta Attilio Angotti, bomber che non ha bisogno di presentazioni e che con il gol dopo 120 secondi nella sfida vinta di misura contro la Reggiomediterranea, ha regalato allo Scalea i primi 3 punti della stagione. Per Angotti è la terza marcatura in questo mini torneo, la nona se si considerano anche le prime 6 giornate del "vecchio" campionato stoppato dalla pandemia.

La classifica marcatori

3 reti: Umbaca 2 rig. (Sambiase), Angotti 1 rig. (Scalea),

2 reti: Martinez (Locri), Gatto (Palmese), Padin 1 rig. (Reggiomediterranea), Russo A. (Sersale), Santaguida (Soriano), Russo N. (Vigor Lamezia),

1 rete: Dalloro, Puntoriere, Semenzin, Stefanazzi (Reggiomediterranea), Lomartire, Zampaglione (Locri), Sapone (Palmese),Bernardi, Fioretti, Verso, Vitale (Sambiase), Foderaro, Haberkon, Vitolo (Vigor Lamezia),Pizzoleo (Scalea), Nesticò, Zurlo (Sersale)