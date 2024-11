La sesta giornata del campionato di Eccellenza calabrese ha visto il cambio al comando della classifica: lo Scalea, uscito sconfitto per 2-0 in casa della Reggiomediterranea, lascia la prima posizione alla Gioiese, vittoriosa per 2-1 contro la Morrone. A decidere la sfida tra reggini e cosentini, la doppietta di Spanò.

Oltre al calciatore della formazione viola, nel sesto turno del massimo campionato regionale, hanno segnato due reti anche Colosimo della Promosport e Russo dell'Isola Capo Rizzuto. Quest'ultimo, di conseguenza, ha agganciato al comando della speciale graduatoria dei marcatori, a quota 4 reti, il brasiliano del Gallico Catona Lucas Roversi.

Le statistiche

Nello scorso turno del campionato sono state messe a segno 19 reti (media gol 2,375 a partita). Le formazioni che giocavano in casa hanno siglato 13 gol, quelle in trasferta 6. I calci di rigore trasformati sono stati 2. Il contatore totale dei gol segnati dall'inizio del campionato si porta dunque a 104 (3 a tavolino), in 48 partite.

Battesimo del gol per il Bocale. La formazione reggina, oltre a sbloccarsi, ha ottenuto anche la prima vittoria in campionato, vincendo 2-0 contro il Soriano. La squadra di Laface continua ad avere il peggiore attacco ma ha agganciato l'Acri a quota 2. Le squadre che hanno realizzato più reti sono invece Gioiese e Isola Capo Rizzuto, entrambe a 10. Peggiore difesa per il Rende: 11 i gol incassati dai biancorossi.

La classifica dei marcatori

4 reti: Roversi (Gallico Catona, 1), Russo (Isola Capo Rizzuto, 2)

3 reti: Ientile (Gioiosa Jonica), Cataldi (Isola Capo Rizzuto), Nicoletti (Morrone), Angotti (Promosport, 1), Scarpelli (Rende), Gallini (Sersale), Cannitello (Soriano)*

2 reti: Montero 1 rig. (Brancaleone), Curcio 1 rig., Pesce 1 rig. Spanò (Gioiese), Cataldi (Isola Capo Rizzuto), Raimondo (Morrone), Azzinnaro (Paolana), Colosimo 1 rig. (Promosport), Salvador (Reggiomediterranea), Sidoti (Rende), Caruso S., Llama (Scalea), Merante, Nesticò 1 rig. (Sersale), Aiello, Papaleo G. (Stilomonasterace)

1 rete: Sheriff, Zollo (Acri), Di Biagio, Sapone (Bocale), Dantraccoli, Nucera (Brancaleone), Calarco, Lavrendi (Gallico Catona), Condemi, Guerrisi, Lazzarini, Staropoli (Gioiese), Del Gaudio, Ingredda 1 rig., Tromba (Gioiosa Jonica), D’Andrea, Giordano, Leto (Isola Capo Rizzuto), Cardamone, Tuoto (Morrone), De Luca, Mollo (Paolana), Casella, Umbaca 1 rig., Villella (Promosport), Franzò, Puntoriere, Tokyi (Reggiomediterranea), Le Piane, Mazzotta 1 rig.,Tommasi (Rende), Caruso G., Perri, Sanna (Scalea), Cristaudo (Sersale), Chiarello 1 rig., Greco, Macrì, Miceli, Tormann (Soriano), Sorgiovanni (Stilomonasterace)

Autogol: Scarpelli (Rende) pro Scalea

*** Cordova, Puntoriere, Salvador (Reggiomediterranea) gol realizzati ma non convalidati per 3-0 a tavolino pro Reggiomediterranea contro il Città di Acri (prima giornata)