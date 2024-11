La terza giornata del campionato di Eccellenza ha regalato agli appassionati del calcio nostrano 12 gol. Tra questi c'è anche la prima autorete stagionale, quella di Stillitano del Soriano che ha permesso al Sersale di portarsi in vantaggio. Una giornata da dimenticare per il giocatore dei vibonesi ma anche per Francesco Umbaca. L'attuale capocannoniere spreca un calcio di rigore in pieno recupero nel derby lametino. Errore da matita rossa che nega la vittoria ai suoi contro la Vigor Lamezia. Da applausi è invece il gol di Juan Martinez: il giocatore del Locri trasforma con un destro a giro il calcio di punizione del momentaneo vantaggio dei suoi in casa della capolista Reggiomediterranea. Classe argentina al servizio del Locri e un gol da incorniciare. Seconda rete in campionato per Antonio Russo: il bomber del Sersale è un'assoluta garanzia. Una consolazione arriva invece per il Soriano. I vibonesi sono ultimi a sero punti ma Santaguida conosce la via del gol ed in casa del Sersale lo trova per la seconda volta in questo torneo dopo il gol ala prima giornata contro la Reggiomediterranea.

La classifica

3 reti: Umbaca 2 rig. (Sambiase)

2 reti: Juan Martinez (Locri), Padin 1 rig. (Reggiomed), Russo (Sersale), Santaguida (Soriano), Angotti 1 rig. (Scalea)

1 rete: Lomartire, Zampaglione (Locri), Sapone, Gatto (Palmese), Stefanazzi, Semenzin, Dalloro, Puntoriere (Reggiomed), Vitale, Verso, Fioretti (Sambiase), Pizzoleo (Scalea), Nesticò (Sersale), Russo, Vitolo, Haberkon (Vigor Lamezia). Autogol: D.Stillitano (Soriano)