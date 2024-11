Colpo di mercato per la Paolana: ufficializzato l'acquisto del bomber Attilio Angotti. Come anticipato in mattinata, la squadra tirrenica ha chiuso la trattativa per il ritorno del forte attaccante. Dopo i primi mesi con il VE Rende, il classe 1988 torna in maglia bianco-azzurra, dove aveva già giocato nella stagione 2021/2022. A lui il compito di segnare le reti necessarie alla Paolana per risalire la china.

Bomber dell’Eccellenza

Angotti ha vinto due volte il titolo di capocannoniere del campionato d’Eccellenza: nel 2021 con lo Scalea e nel 2018 con il Soriano. In passato per lui, dopo gli anni tra i professionisti tra B e C con le maglie di Messina, Igea Virtus, Vigor Lamezia e Brindisi, esperienze tra D ed Eccellenza ancora con Vigor Lamezia e poi Locri, Isola Capo Rizzuto, Cittanovese, Palmese, Sersale, Promosport e Noto.