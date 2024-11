Allan Pierre Baclet ripartirà dalla Promosport in Eccellenza. L’attaccante francese, protagonista con la maglia del Cosenza della promozione in Serie B (stagione 2017/2018), nelle scorse settimane si è allenato con il Rende, senza però trovare un accordo.

L’attaccante, dunque, ha trovato nella squadra lametina la sua nuova destinazione, in un momento che vede la Promosport chiamata a sostituire l’infortunato Attilio Angotti.

Classe 1986, Allan Baclet è cresciuto calcisticamente con la maglia del Lille, in Francia. Successivamente la punta ha girato l’Italia, vestendo le maglie di Gela, Juve Stabia, Arezzo, Lecce, Vicenza, Frosinone, Novara, Casertana, Pro Patria, Martina.

In Calabria ha militato con il Cosenza e la Reggina, prima di essere ceduto in prestito alla Virtus Francavilla e in seguito al Potenza. Adesso a 36 anni, è pronto a rimettersi in gioco nel massimo campionato di calcio regionale, con la Promosport pronta ad affidargli le chiavi dell’attacco.