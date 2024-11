In poco più di un terzo di campionato ha già superato il bottino di reti messe a segno nella passata stagione. Ma non è per questo motivo che Francesco Nicoletti è il leader della Top Ten di Zona D per ciò che riguarda il turno numero 11 di Eccellenza. Il centravanti della Morrone continua ad offrire un rendimento di un certo spessore, vede la porta, serve i compagni, mette in difficoltà le difese avversarie. Proprio la costanza di rendimento viene premiata con questi 10 punti che vanno al migliore di giornata e che gli consentono di balzare anche fra i primi dieci della graduatoria generale, che verrà resa nota venerdì sera nel corso della trasmissione Zona D, alle ore 22, su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky) dove sarà ospite proprio il centravanti della Morrone.

Nico Spanò della Gioiese è invece il secondo classificato nella Top Ten della giornata numero 11, davanti a Chiarello del Soriano. In entrambi i casi non è una novità essendo una costante che si ripete, visto che nella passata stagione sono stati sempre fra i migliori con una certa puntualità. Anche Costantino Chiarello sarà ospite venerdì sera a Zona D.

Scorrendo la classifica dei migliori di giornata troviamo quindi il difensore Daniele Galletta, solido e granitico nel reparto arretrato del Brancaleone, e l’attaccante Sanna, il quale sta segnando gol pesanti per lo Scalea. Lo stesso dicasi per Leto dell’Isola Capo Rizzuto, fra l’altro micidiale sui calci da fermo. Quindi c’è Davide Scozzafava della Promosport, centrocampista di qualità e sostanza. Bene anche Raso del Gioiosa Jonica, Novello del Rende e Puntoriere della Reggiomediterranea.