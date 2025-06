Il club tirrenico, dopo la conferma del direttore generale Franco Viola, ha annunciato anche quello del mister che ha portato la squadra in finale play off

La fase di programmazione per la Paolana è già iniziata subito dopo la chiusura dell'ultima stagione di Eccellenza che ha visto il club bianco/blù piazzarsi al terzo posto e disputare la finale play off persa poi contro la Rossanese. Una stagione decisamente positiva e che pone buoni propositi in vista del nuovo anno. Certamente una grossa fetta di merito va al tecnico Angelo Andreoli che ha saputo gestire e portare il gruppo fin dove è arrivato. Proprio per questo la società del presidente Marcone ha deciso di proseguire con lui.

Rinnovato mister Andreoli

Dopo la riconferma del direttore generale Franco Viola, dunque, arriva anche quella del tecnico come annunciato da un comunicato apparso sulle pagine social del club: «Un altro importante tassello viene confermato in casa Paolana: Mister Angelo Andreoli sarà ancora alla guida tecnica della nostra prima squadra per la prossima stagione. Arrivato a stagione in corso, mister Andreoli ha saputo dare subito un’identità chiara alla squadra, conquistando il gruppo con la sua preparazione, il suo carisma e la sua mentalità vincente. Il risultato? Una straordinaria cavalcata conclusa con un meritatissimo terzo posto in classifica e una finale play off che ha confermato il valore del lavoro svolto in questi mesi».

E ancora: «La sua conferma rappresenta una scelta di continuità e ambizione. Con lui in panchina, siamo pronti a costruire una nuova stagione ricca di entusiasmo e obiettivi importanti, consapevoli di avere al nostro fianco un allenatore capace di valorizzare ogni singolo giocatore e trasmettere la giusta mentalità». Si riparte dai perni dunque per costruire intorno un progetto sempre più solido.