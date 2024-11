Due vittorie in campionato e la qualificazione ai quarti in coppa, ma poi si è spenta la luce. Per la squadra giallorossa è arrivato il momento di svoltare

Ha rappresentato la sorpresa più bella nella prima fase della nuova stagione, ma adesso la stella del Cotronei Caccuri sembra essersi spenta. Due vittorie in campionato e quattro in coppa, con la qualificazione ai quarti di finale, ma poi ecco tre sconfitte consecutive e una classifica che si è fatta problematica. La squadra allenata da Caligiuri anche contro il Soriano non è riuscita a invertire la rotta, nonostante un buon avvio di gara.

Nel primo tempo, infatti, molto meglio i cotronellari dei padroni di casa che però, nella ripresa, hanno metto sotto la formazione ospite, apparsa svagata in fase difensiva. Sono bastati dei palloni messi in mezzo per andare in tilt, anche se il Cotronei Caccuri ha mollato in ogni zona del campo. Al di là dei meriti dei vibonesi c’è stato un calo di tensione inspiegabile.

La nuova realtà che ha inteso abbracciare i comuni di Cotronei e di Caccuri, con la Sadel sempre presente quale sponsor, mostrando nuovamente grande attenzione per la realtà calcistica del comprensorio, è quindi chiamata a svoltare, prestando maggiore attenzione e mostrando così quel dinamismo e quella concretezza che le avevano permesso di vincere le prime gare della stagione.

Fra l’altro sta per tornare l’impegno di coppa, perché mercoledì prossimo si giocheranno le gare di andata dei quarti di finale e il sorteggio ha stabilito che il Cotronei Caccuri debba tornare a Vibo Marina, per affrontare di nuovo il Soriano (la partita di ritorno si disputerà il 10 novembre). Prima, però, Arabia e compagni dovranno affrontare al “Baffa” di Cotronei lo Scalea, per una partita che non si può steccare.