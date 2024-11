Si è concluso il primo sesto di stagione e con una classifica sempre più elastica. Innanzitutto si registra il primo rallentamento della capolista Reggioravagnese che pareggia sul campo dell'Ardore e non è più a punteggio pieno. Da segnalare anche il prepotente ritorno della Vigor Lamezia che sbanca il campo della Palmese con un perentorio 0-3 e mette nel mirino la vetta. Notte fonda invece per San Luca e Rende.

Il podio

Come al solito arriva puntuale il podio settimanale, stilato dalla redazione sportiva di LaC News24, che premia I tre migliori giocatori della giornata con il seguente criterio: 10 punti per il primo posto; 7 punti per il secondo posto e 4 punti per il terzo posto.

Nel prepotente ritorno della Vigor Lamezia, nella lotta al primo posto, c'è il nome di Vincenzo Curcio. Match sbloccato interamente nel secondo tempo grazie allo stesso Curcio che, su calcio di punizione, inganna Marino e realizza lo 0-1. All'alba della mezz'ora è sempre il fantasista biancoverde ad accendere la luce pennellando, su calcio d'angolo, il cross per la testa di Spanò.

Secondo posto per Simone Fioretti del Soriano che ha definitivamente ripreso confidenza con il gol (6 in 8 giorni). Il "pistolero" firma la doppietta che permette al Soriano di tornare da Bocale imbattuto.

Chiude il podio della quinta giornata Andrea Sposato che conferma di essere un grande innesto per la Paolana. Il centrocampista sigla, all'altezza della mezz'ora del primo tempo, il fondamentale raddoppio per i biancoblù, imponendo all'Isola Capo Rizzuto la prima sconfitta stagionale. Ecco dunque il podio: 10 punti per Curcio, 7 punti per Fioretti e 4 punti per Sposato.