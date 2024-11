C’è un volto nuovo in vetta alla Top Ten della 19ª giornata di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Si chiama Daniele Panetta, classe 2002, ed è il centrocampista del Gioiosa Jonica, formazione in lotta per la salvezza. Nella gara disputata contro il Soriano è stato sicuramente il migliore in campo, offrendo una prova di grande sostanza. Alla 15ª presenza stagionale con la maglia biancorossa, ecco 10 punti per Panetta, il massimo per il leader di giornata: un premio che arriva puntuale per via di un rendimento sempre più crescente.

Più o meno la stessa cosa vale per Costantino Comito, difensore del Soriano classe 2004, in continua ascesa e con una nuova presenza nella graduatoria dei migliori della settimana nel torneo di Eccellenza. La convocazione in Rappresentativa conferma il buon momento del valido e giovane centrale difensivo vibonese. Alle sue spalle un’altra conferma della Top Ten, vale a dire l’esperto Vincenzo Curcio, sempre in bella evidenza con la maglia della Gioiese.

Fuori dal podio, ma in grado di conquistare punti pesanti, ecco Cataldi dell’Isola Capo Rizzuto, il quale continua a sfornare gol e assist, aggiungendovi delle prove molto interessanti, e Dascoli della Gioiese, il quale stavolta si regala anche la gioia del primo gol stagionale. Fra i migliori della 19ª giornata troviamo quindi Sanna dello Scalea, Novello del Rende, Neves della Paolana, Calivà del Gallico Catona e il solito Francesco Stillitano della Gioiese. Venerdì sera alle 22.30 nel corso della trasmissione Zona D in onda su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky) verrà resa nota la graduatoria generale della Top Ten di Eccellenza dopo la 18ª giornata.