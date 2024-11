Il ds Ascone al lavoro per allestire un organico competitivo. Carico il neo trainer reggino: «Palmi è una grande realtà per fare calcio, ho percepito che ci sono le condizioni ideali per lavorare»

Il nuovo corso della Palmese ha inizio con la guida tecnica affidata a mister Domenico Zito. La società del presidente Sergi ha ufficializzato il nuovo allenatore a cui sarà affidato il compito di guidare la squadra nel prossimo campionato di Eccellenza. Domenico Zito, classe '69, è un professionista apprezzatissimo nel panorama calcistico. È un tecnico che predilige il gioco offensivo e ha una forte esperienza con i giovani (Under 19 Catanzaro, Under 17 Reggina) e vanta stagioni anche in serie superiori (Cittanova Serie D).

Il nuovo allenatore: «Ci sono le condizioni per lavorare bene»

«Palmi è una grande realtà, dove poter fare calcio - ha dichiarato ai nostri microfoni mister Zito -. In altri posti magari non sarei andato. Qui, invece, ho percepito che ci sono le condizioni ideali per lavorare bene. Alla base c'è organizzazione e un progetto serio. Desidero far crescere l'entusiasmo in città e che lo stadio sia sempre più gremito. Abbiamo ambizioni importanti».

Il direttore sportivo Francesco Ascone sta lavorando H24 per allestire un organico competitivo da affidare al neo trainer neroverde. «Sul reparto under saremo tra i meglio attrezzati e per gli atleti over stiamo cercando calciatori che hanno avuto esperienze in settori giovanili professionistici - spiega mister Zito -. Questo affinché si possa lavorare velocemente, su basi e conoscenze, e con comportamenti adeguati. Miriamo a creare una nostra identità, dove prevalga l'aggressione alta agli avversari e il possesso del gioco. Non sarà facile, ma dobbiamo essere abili per assimilare i principi e dominare la partita».