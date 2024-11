L’esperto calciatore dei biancoverdi nella classifica dei migliori precede Umbaca del Sambiase. In terza posizione Carbone del Brancaleone e torna a far punti Fioretti

Tocca ad Alessandro Bernardi, fra i trascinatori della Vigor Lamezia, affacciarsi là in alto, questa settimana, in vetta alla della graduatoria dei migliori per quanto riguarda la giornata numero 18 del torneo di Eccellenza. Esperienza, corsa, perseveranza, carattere e fiuto del gol: queste sono solo alcune delle qualità del centrocampista lametino. La Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese saluta così la prima posizione di Bernardi appunto per quanto riguarda la terza di ritorno. Il calciatore biancoverde in questo “derby lametino” precede Umbaca del Sambiase, altro elemento in grado di mostrare costanza di rendimento (aspetto che incide notevolmente nella redazione della Top Ten), segnando con una certa puntualità. A completare il podio di giornata ecco quindi Carbone del Brancaleone: pure in questo caso esperienza e qualità per un calciatore difficile da marcare, capace di trovare all’improvviso quel lampo di genio con il quale cambiare l’esito del match.

A seguire nella graduatoria dei più bravi spunta il difensore Cordova del ReggioRavagnese. Il suo compito è quello di non far segnare gli avversari e ci riesce bene. Ma visto che il risultato non si sblocca, ci pensa lui a regalare i tre punti alla squadra di Misiti. Ecco quindi l’atteso ritorno di Simone Fioretti, bomber del Soriano. È rimasto fuori qualche partita. A Isola un rigore di “rodaggio” e contro la Morrone un paio di gol per “sgranchirsi” e per isolarsi al comando della classifica marcatori.

Bene anche Curcio della Vigor Lamezia, ormai una presenza fissa nella Top Ten dei più bravi. C’è quindi Angotti: la Paolana fa affidamento sui suoi gol pesanti per inseguire l’obiettivo della salvezza. Infine ecco l’inesauribile Solomon del Sambiase, il dinamico Barbarossa dello Scalea e il convincente Nicolau del Bocale. Venerdì sera alle 22.30, in occasione della nuova puntata di Zona D verrà resa nota la classifica generale (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky).