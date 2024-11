L'inizio dei campionati viene posticipato a domenica 17 settembre, mentre il primo turno della Coppa Italia è in programma per il 27 agosto

Lo scorso 21 luglio è stato il termine ultimo per le iscrizioni ,in via telematica, ai campionati di Eccellenza e Promozione. Le 48 società aventi diritto hanno completato l'iter burocratico e saranno regolarmente ai nastri di partenza.

L'inizio dei campionati di Eccellenza e Promozione viene posticipato a domenica 17 settembre 2023. Tuttavia, non sarà solo il campionato ad animare le prime settimane della nuova stagione calcistica. Il 27 agosto, il 3 settembre e il 10 settembre sono infatti le date fissate per il 1° turno della Coppa Italia regionale.

Di seguito l’organico del campionato di Eccellenza 2023/2024

A.S.D. BOCALE CALCIO ADMO

A.P.D. BRANCALEONE

A.S.D. CITTANOVA CALCIO

A.S.D. DIGIESSE PRAIATORTORA

U.S. GIOIOSA JONICA ASD

G.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO 1966

A.C.D. MORRONE

U.S.D. PAOLANA

A.S.D. REGGIORAVAGNESE 1960 (ex Reggiomediterranea)

SSDARL RENDE CALCIO 1968

N.S.D. PROMOSPORT (attesa ratifica cambio denominazione in A.S.D. SAMBIASE 2023)

U.S.D. SCALEA CALCIO 1912

AGS.D. SORIANO 2010

A.S.D. STILOMONASTERACE CALCIO

A.S.D. VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919

A.S.D. 1912 PALMESE U.S.

Di seguito organico e gironi del campionato di Promozione 2023/2024

A.S.D. ALTOMONTE RC (fusione Città di Acri e Altomonte)

A.S.D. ARDORE

A.S.D. ATLETICO MAIDA

A.C.D. BIANCO

U.S.D. BIVONGI PAZZANO 1968

A.C.D. CAMPORA

POL. CARAFFA

A.S.D. CASSANO SYBARIS

A.C.D. CITTA' AMANTEA 1927

A.S.D. COMPRENS. CAPO VATICANO

A.S.D. COTRONEICACCURI (attesa ratifica cambio denominazione in A.S.D. COTRONEI CALCIO)

A.S.D. DB ROSSOBLU CITTA' DI LUZZI

A.S.D. DELIESE

A.S.D. GALLICO CATONA F.C.

A.S.D. JUVENILIA ROSETO C.S.

A.S. MANGONE CALCIO (fusione Real Montalto e Mangone Calcio)

A.S.D. MELICUCCO CALCIO (fusione Comprensorio Archi Calcio e Melicucco)

A.S.D. MELITO

A.S.D. MESORACA CALCIO

A.S.D. MIRTO CROSIA

A.S.D. PRO PELLARO (fusione Cinquefrondese e Pro Pellaro)

A.S.D. ROCCELLA

A.S.D. ROSSANESE (fusione Rossanese e La Bizantina)

A.S.D. SAINT MICHEL

A.S.D. SAN FILI 1926

A.S.D. SAN NICOLA DA CRISSA 2017

A.S.D. SERSALE CALCIO 1975

A.S.D. SOCCER MONTALTO

A.S.D. SPORTING CATANZARO LIDO

A.S.D. TREBISACCE CALCIO

A.S.D. V.E. RENDE

A.S.D. VIRTUS ROSARNO (attesa ratifica fusione San Giorgio e Virtus Rosarno)

I gironi del campionato di Promozione calabrese 2024-2024

Girone “A” Girone “B”

ALTOMONTE RC ARDORE CAMPORA ATLETICO MAIDA CASSANO SYBARIS BIANCO CITTA' AMANTEA 1927 BIVONGI PAZZANO 1968 COTRONEICACCURI CARAFFA D.B. ROSSOBLU CITTA' DI LUZZI COMPRENS. CAPO VATICANO JUVENILIA ROSETO C.S. DELIESE MANGONE CALCIO GALLICO CATONA F.C. MESORACA CALCIO 2011 MELICUCCO CALCIO MIRTO CROSIA MELITO ROSSANESE PRO PELLARO SAN FILI 1926 ROCCELLA SERSALE CALCIO 1975 SAINT MICHEL SOCCER MONTALTO SAN NICOLA DA CRISSA 2017 TREBISACCE CALCIO SPORTING CATANZARO LIDO V.E. RENDE VIRTUS ROSARNO

Inoltre, hanno proposto domanda di ripescaggio ai campionati di Eccellenza e Promozione, non accolte per mancanza di posti in organico, le seguenti società:

Campionato Eccellenza

V.E. Rende

Campionato Promozione