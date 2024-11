Si sono chiusi i termini per le iscrizioni ai campionati di Eccellenza e Promozione. Nel massimo campionato regionale sono 16 le società iscritte al torneo, tra queste non c'è la Palmese. «Non ha effettuato correttamente la richiesta di partecipazione al campionato di Eccellenza - si legge in una nota del Cr Calabria - la società Palmese (il consiglio Direttivo ha dato facoltà di proporre eventualmente istanza di partecipazione al campionato di prima categoria entro il 2-9-2021, qualora si rendessero disponibili posti in organico)». Tra le novità, quella principale è rappresentata dal ritorno in Eccellenza dell'Acri, dopo la fusione con il Belvedere. Anche Cotronei e Caccuri si sono unite, dando vita al Cotronei Caccuri. Fusione anche fra Stilese e Monasterace: ecco lo Stilomonasterace calcio.

Le 16 di Eccellenza

Città Di Acri 2020

Boca Nuova Melito Admo

Bovalinese 1911

Cotronei Caccuri

Gallico Catona

F.C. Isola Capo Rizzuto

Locri 1909

Morrone

Paolana

Reggiomediterranea

Roccella

Scalea Calcio 1912

Sersale Calcio 1975

Soriano 2010

Stilomonasterace Calcio

Vigor Lamezia Calcio 1919

La situazione in Promozione

In Promozione sono invece 28 le società regolarmente iscritte. Non hanno effettuato correttamente la richiesta di partecipazione al campionato Filogaso e Real Sant'Agata. Come nel caso della Palmese, anche per queste due società ci sarà la possibilità di partecipate al campionato di Prima Categoria, presentando l'istanza entro il 2 agosto.

Le iscritte in Promozione

Africo

Bagnarese

Borgo Grecanico

Melitese (Attesa Ratifica In Borgo Grecanico)

Brancaleone

Caraffa

Caccurese (Attesa Ratifica Fusione Real Fondo Gesù Crotone)

Cassano Sybaris

Citta Amantea 1927

Comprensorio Archi Calcio

Cutro D.B. Rossoblu

(Attesa Ratifica D.B. Rossoblu Città Di Luzzi)

Garibaldina

Gioiese 1918

Gioiosa Jonica

Asd Juvenilia Roseto C.S.

Ludos Ravagnese Calcio (Attesa Ratifica Ravagnese Calcio)

Melicucco Calcio

Parghelia Calcio (Attesa Ratifica Comprensorio Capo Vaticano)

Praiatortora (Attesa Ratifica Digiesse Praiatortora)

Promosport

Rombiolese

Rossanese

San Fili 1926

San Giorgio 2012

Sporting Catanzaro Lido

Trebisacce (Attesa Ratifica S.S. Trebisacce)

Vallata Del Torbido

Villaggio Europa (Attesa Ratifica V.E. Rende)