Con il Comunicato Ufficiale n.13, il CR Calabria ha ufficializzato la composizione dei gironi dei campionati di Eccellenza e Promozione per la stagione sportiva 2021/2022. In Eccellenza è stato ripescato il Gioiosa Jonica mentre in Promozione sono ben cinque: Scandale, Cinquefrondese, Campora, Atletico Maida e San Gaetano Catanoso.

Eccellenza

Boca Nuova Melito Admo

Bovalinese 1911

Città di Acri 2020

Cotronei Caccuri

Gallico Catona

F.C. Isola Capo Rizzuto 1966

Locri 1909

Morrone

Paolana

Reggiomediterranea

Roccella

Scalea Calcio 1912

Sersale Calcio 1975

Soriano 2010

Stilomonasterace Calcio

Promozione A

Atletico Maida

Campora

Cassano

Città di Amantea

Cutro

DB Rossoblu Città di Luzzi

Dgiesse Praiatortora

Garibaldina

Juvenilia Roseto C.S.

Promosport

Real Fondo Gesù

Rossanese

Trebisacce

San Fili

Scandale

V.E. Rende

Promozione B

Africo

Bagnarese

Borgo Grecanico

Brancaleone

Caraffa

Cinquefrondese

Comprensorio Archi

Comprensorio Capo Vaticano

Gioiese

Melicucco

Ravagnese

Rombiolese

S. Gaetano Catanoso

S. Giorgio

Sporting Catanzaro Lido

Vallata del Torbido