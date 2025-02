Andata in archivio anche la ventiduesima giornata del campionato di Eccellenza che avvicina sempre di più il rush finale della stagione.

Stilata la top 3 settimanale da parte della redazione sportiva di LaC News24 che sceglie i tre migliori giocatori della giornata secondo il seguente criterio: dieci punti per il primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il terzo posto.

La top 3

È il giocatore più in forma del momento, capocannoniere del girone di ritorno e ancora una volta decisivo per la sua Paolana. Attilio Angotti parla con i gol e anche stavolta è letteralmente l'ago della bilancia di un match a tratti complicato. Si porta il pallone a casa il centravanti nel derby vinto contro il Rende per 4-2 e con l'attaccante autore di una tripletta. Un reperto tecnico/tattico infinito per Angotti che rilancia la Paolana al secondo posto. Tre punti per la squadra in classifica, altri dieci punti per lui nella top 3 generale.

New entry invece nella lista dei migliori stagionali dal momento che il secondo posto, e i conseguenti sette punti, se li prende Josè Antonio Diaz. Parla spagnolo infatti la vittoria in rimonta della Gioiese sull'Isola Capo Rizzuto e interamente timbrata dal nuovo attaccante viola (classe 1986) che prima pareggia sulla linea del fuorigioco e poi completa il sorpasso.

Completa il podio Emile Thiakane, vero asso nella manica di un rinnovato e rinvigorito San Luca. Lui è tra i volti più chiari e tangibili del club giallorosso che sta cercando di compiere l'impresa della salvezza. Nel 5-0 del Castrovillari c'è ancora la firma del senegalese.